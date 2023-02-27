Как белорусы будут работать и отдыхать в марте, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

В соответствии с производственным календарем в марте у белорусов будет 21 рабочий день для пятидневной рабочей недели и 25 — для шестидневной, а также один предпраздничный (7 марта). 8 марта в Беларуси празднуют День женщин — эта дата в республике признана официальным выходным.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составит 175 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 173 часа.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты №67 от 2 ноября 2022 года «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год».

БелТА