Индивидуальные предприниматели с этого года работают по новым правилам. Только вот, увы, почему и как изменились условия работы, понимают не все. Поручение Главы государства: управленцам нужно встретиться с бизнесменами, пообщаться с ними, еще раз разъяснить, довести до них политику государства в этом вопросе. В нашем материале — комментарии профильных министерств и ведомств, а также мнения экспертов.

Все прозрачно

Итак, с 1 января 2023 года установлен полный запрет на применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения. Ставка подоходного налога для данной категории плательщиков увеличена с 16 до 20 процентов. Одновременно сохранен порядок уплаты налога с разницы между доходами от деятельности и документально подтвержденными расходами и право предпринимателей вместо подсчета расходов определять их размер по нормативу 20 процентов. Кроме того, для ИП сокращен перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом: исключены невостребованные либо малоиспользуемые. А ставки налога повышены в 2 -3 раза. Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников комментирует:

— Результатом должны быть простые и понятные условия ведения предпринимательской деятельности. Важно исключить множественность режимов налогообложения. Это позволит увеличить участие малого бизнеса в финансировании государственных расходов и выравнять налоговую нагрузку на предпринимателей.

Для самозанятых введен новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Если ранее применявшиеся режимы предусматривали уплату фиксированной суммы, то новый — процентов от дохода. Получил доход — оплатил фиксированный процент от него в виде налога, который в свою очередь включает в себя взносы в Фонд социальной защиты населения. А если нет дохода, то нет и налога. Этот принцип налогообложения более справедлив. А то одни плательщики имели низкую налоговую нагрузку, а другие, наоборот, значительно переплачивали. Основным и единственным налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей при сдаче имущества в краткосрочную аренду теперь является единый налог. Его особенность в том, что ИП должны заявить все квартиры, которые будут подлежать сдаче в аренду, и на основании этой информации станут рассчитывать налог. Информацию передадут в том числе в жилищно-коммунальные службы. Что касается ремесленников, то в течение первого полугодия 2023 года плательщики могут применять ремесленный сбор по-старому. Но с 1 июля 2023-го физические лица смогут применять его только в том случае, если будет решение местных органов власти о том, что деятельность плательщика относится к ремесленной.

На равных условиях

Положение о том, что ИП больше не смогут применять упрощенную систему налого-обложения, было закреплено законом еще в 2021 году. С 2022-го начали действовать ограничения для применения упрощенной системы налогообложения в отношении некоторых услуг. Таким образом, у индивидуальных предпринимателей имелась возможность заранее скорректировать свои бизнес-процессы. Что касается увеличения ставок единого налога и повышения ставки подоходного налога от осуществления предпринимательской деятельности, то это направлено на выравнивание уровня налоговой нагрузки.

— В настоящее время в стране преобладают малые формы ведения бизнеса, — поясняет заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич. — Подавляющее большинство составляют индивидуальные предприниматели — почти 71 процент из 385 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На микроорганизации приходится 25 процентов, на малые организации — 3 процента, средние — менее процента. Однако соотношение вкладов каждой из категорий МСП в экономику совершенно иное. Так, на долю средних организаций приходится 9 процентов от общего объема налоговых поступлений в бюджет, микро- и малых организаций — около 24 процентов. А индивидуальные предприниматели, составляя 8 процентов, занятых в экономике, отчисляют менее 3 процентов налогов. В среднем это около 1250 рублей на одного занятого. Для сравнения: микроорганизации, обеспечивая почти такой же уровень занятости (7,8 процента), вносят в бюджетную копилку почти в четыре раза больше (более 5000 тысяч рублей на одного занятого). Как видите, разница значительна.

По сути, при равном объеме выполненных работ (оказанных услуг) индивидуальные предприниматели и юрлица получают сопоставимые доходы. А вот расходы у ИП, административная и контрольная нагрузки, уровень ответственности перед потребителями в разы ниже. Новая система налогообложения позволит устранить этот перекос, выравнять конкурентные условия осуществления предпринимательской деятельности, минимизировать нарушения налогового законодательства.

Еще один аспект — стимулирование развития предпринимательства с целью перехода ИП на новый уровень. Малый бизнес должен иметь возможность расти и укрупняться.

Универсальный рецепт

Общество, по сути, не видело должной отдачи от бизнес-сообщества. При этом ИП все больше и чаще становились конкурентами организованного бизнеса, используя дисбаланс в налоговой нагрузке себе на пользу. Это приводило к недобросовестной налоговой конкуренции. Предложенные Налоговым кодексом изменения, высказывает мнение председатель высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток, окажут однозначно положительное влияние на условия ведения бизнеса в Беларуси.

— Появились простые, понятные правила игры для всех субъектов хозяйствования, которые эту недобросовестную конкуренцию исключили. Скажем, свыше 160 тысяч ИП по месту своей работы официально начисляли себе зарплату ниже минимальной. ИП, которые, помимо предпринимательской деятельности, состоят в трудовых отношениях, имеют льготу — добровольный характер уплаты взносов в ФСЗН. Значительное число индивидуальных предпринимателей пользуются ею исключительно для минимизации социальных отчислений. Существует даже практика оформления предпринимателей друг к другу на работу, чтобы «состоять в трудовых отношениях» и, соответственно, отказаться от обязанности платить взносы в фонд. Мы призываем индивидуальных предпринимателей вступать в ряды делового сообщества.

Да, безусловно, ИП могут трудиться и дальше, применяя два вида налогообложения: общая система и единый налог. Могут также использовать цифровую платформу — приложение «Налог на профессиональный доход». Но при одном условии: виды деятельности как ИП и плательщика налога на профессиональный доход не должны совпадать.

Мнение политолога

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

— Наши ресурсы предпринимателей, талантливых, уверенных в себе, нужно направить, но в какую сферу? Не в ту, которой занимались в 90-х годах по схеме «купил — продал». А ориентировать на юридические формы (ОАО, ООО, ЗАО), тем самым предприниматель сможет вовлекать в свой круг бизнеса больше людей, партнеров, клиентов. Такой бизнес будет ориентирован не на то, чтобы перепродать, а чтобы произвести что-то свое, удовлетворить внутренний рынок. И очень важная задача сейчас — захватить свою нишу на внешних рынках. Начните производить и одновременно поставлять на экспорт, через несколько лет вы можете из ИП превратиться в крупную компанию. Ориентируйтесь не только на то, чтобы перепродавать чужое, а производить свое, продавать на экспорт, зарабатывать и повышать нашу экономику. Если у вас хорошо получается заниматься бизнесом, нужно этим талантом обогащать себя, свой регион, область и республику.