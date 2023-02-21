Обилие осадков в виде дождей всегда приносило немало проблем автолюбителям, которые пользуются стоянкой возле здания редакции газеты «Авангард». Огромная лужа, которую не пройти и не проехать, была следствием забитой ливневой ямы. Сегодня, к счастью, данная проблема, видимо, наконец-то разрешится.

Коммунальная служба района услышала чаяния населения и взялась за устранение проблемы, отправив на место спецтехнику. По словам коммунальщиков, как только будет произведена очистка ливневой ямы и откачка воды, от потопа на стоянке не останется и следа.

Хочется верить увиденному и услышанному, тем более что в ближайшее время убедиться в этом сможем сами.