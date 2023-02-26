Услуги по оплате штрафов в «дереве» системы «Расчет» ЕРИП размещены на верхнем уровне (общереспубликанские платежи) и представляют собой следующую последовательность:

Система «Расчет» (ЕРИП) —

Оплатить штраф, наложенный подразделениями ГАИ МВД, можно в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в иных кредитно-финансовых организациях, подключенных к системе «Расчет» ЕРИП.

Для оплаты штрафа в системе «Расчет» ЕРИП необходимо последовательно выбрать разделы: «МВД» — «Штрафы» — «ГАИ», затем выбрать соответствующую услугу: «ГАИ штраф», «Отсутствие страховки» при наложении штрафа по ч.1-4 ст.18.20 КоАП либо «Фотофиксация скорости» при наложении штрафа по ч.5-8 ст.18.13 КоАП, ввести номер постановления (11 цифр), указанный в правом верхнем углу документа, сверить правильность появившихся на экране фамилии, имени и отчества и суммы платежа, совершить платеж.

После оплаты штрафа сведения о его погашении в течение 2-3 минут поступают в информационные системы МВД, при этом отметка об исполнении взыскания проставляется в электронной карточке нарушения автоматически.

В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Беларусь от 03.09.2015 № 16-11/465 штрафы (за исключением штрафа за страховку и фотофиксацию скорости) посредством системы «Расчет» ЕРИП по услуге «ГАИ штраф» зачисляются на единый расчетный счет с кодом платежа 05105.

Штрафы за отсутствие страховки посредством системы «Расчет» ЕРИП зачисляются на расчетный счет Белорусского бюро по транспортному страхованию, а штрафы за фотофиксацию скорости на единый расчетный счет с кодом платежа 05104.

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