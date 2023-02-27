Что нового получили пользователи биометрических документов и в чем их основные отличия от привычных нам документов, удостоверяющих личность. Об этом рассказал начальник отделения по гражданству и миграции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома майор милиции Екатерина Титоренко.

С 1 сентября 2021 года наши граждане, а также иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, получают биометрические документы, удостоверяющие личность, и биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь.

Биометрические документы можно разделить по функциональным особенностям: идентификационная карта (ID-карта) – это внутренний документ, удостоверяющий личность, а биометрический паспорт – это документ для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. Соответственно, получить биометрический паспорт можно только при наличии действительной ID-карты либо при одновременной подаче документов на оформление ID-карты и биометрического паспорта. Для удобства граждан имеется возможность получения двух биометрических паспортов одновременно. Например, один подать в посольство для получения визы, а по второму выезжать за границу по действующей визе до получения новой. В свою очередь, если у вас на момент оформления биометрического паспорта имеются действующие визы, то старый паспорт после соблюдения определенных процедур, вам оставят до окончания действия этих виз.

Для изготовления биометрических документов используются самые современные передовые технологии, распространённые в мире. Это, как и сама технология изготовления биометрических документов, так и наличие в них помимо привычных степеней защиты в виде цвето-графических изображений и надписей, электронных устройств, которые при помощи современных технологий криптографической защиты содержат сведения о владельцах документов. Проще говоря, биографическая и биометрическая информация о владельце документа содержится на микросхеме. Все это определяет главное преимущество биометрических документов — повышенная защита от подделки и от использования таких документов третьими лицами в корыстных целях.

Кроме того, наличие биометрических данных, это дополнительная защита владельца и более широкие возможности удостоверения идентичности личности, в том числе и автоматизированный. Так не секрет, что один из основных методов подтверждения личности это сличение фотографии в документе с личностью заявителя. Этот метод прост и достаточно эффективен, но не всегда, так многие сталкивались с проблемами, если внешний вид владельца несколько изменился с момента получения документов. Мужчине иногда достаточно сбрить или наоборот отпустить бороду или усы, а женщине изменить прическу или произвести незначительные, на первый взгляд, косметологические процедуры, в итоге у вас будут не простые ситуации при пересечении границ, посадке в самолет, обращении в банки или государственные структуры. Владелец биометрических документов защищён от таких казусов, так как в биометрических данных хранятся отпечатки двух пальцев, и, приложив палец к сканеру, личность будет удостоверена и все сомнения развеются.

Еще одна степень защищенности владельца биометрического документа — это уникальные Pin-коды, которые получают вместе с ID картой (подобные конверты выдают нам с банковскими карточками). В конверте содержится 6-значный Pin-код для подтверждения правомерности запросов и 7-значный — для электронно-цифровой подписи. Смену этих Pin-кодов и разблокировку можно осуществлять в личном кабинете пользователя. Вся информация, как уже упоминалось выше, защищена при помощи криптографической защиты от неправомерного доступа.

Одним из наиболее востребованных преимуществ обещает быть удаленный доступ к госуслугам. В стране уже создана единая инфраструктура электронного правительства, предлагающая весь спектр технологических возможностей для автоматизированного электронного взаимодействия госаппарата, населения и бизнеса. Владелец биометрического удостоверения личности является обладателем электронно-цифровой подписи, имея которую отпадает необходимость личного посещения ряда структур и появляется возможность удаленного совершения юридически значимых действий. Так, например, для предпринимателей существенно упрощается работа с налоговыми органами. Кроме того, существует процедура использования личной электронной цифровой подписи, интегрированной в ID-карту, при выполнении должностных обязанностей у нанимателя. Более подробно информацию можно получить на сайтах Министерства связи и информатизации и Национального центра электронных услуг, эта информация постоянно обновляется и общедоступна.

Стоит отметить, что и сама процедура получения биометрических документов стала проще и удобнее, а сроки их изготовления существенно сократились.

Теперь после оплаты госпошлины, не надо фотографироваться и заполнять заявление на замену паспорта, достаточно только, не забыв имеющийся документ удостоверяющий личность, обратиться по месту жительства в подразделение по гражданству и миграции, там вас и сфотографируют, и заполнят заявление, а у тех, у кого уже имеется биометрический документ еще один бонус – для замены или получения биометрических документов им достаточно обратиться в любое удобное для них подразделение, там же они и получат готовые документы.

Отделения по гражданству и миграции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома