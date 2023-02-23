Нам есть что защищать!
23 февраля — в День защитников Отечества и Вооруженных Сил — говорим о нашей армии. О солдатах, сержантах, прапорщиках, офицерах и генералах. О патриотах своей страны. Обо всех тех, кто 24/7 защищает нашу Родину и ее рубежи. Кто, не дожидаясь первого зова, готов стать в строй. О летчиках и танкистах, о спецназе и пехоте, о ракетчиках и артиллеристах, о зенитчиках и рэбовцах… Не только, понятное дело, о них. Об их работе. Об их заслугах. О том, что делает нашу армию сильнее, а государство защищеннее.
Учиться постоянно и оперативно
О том, как развиваются наши Вооруженные Силы, пожалуй, лучше всего видно на контрасте «было — стало». Было — весьма мощно. Стало — еще мощнее. Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко подчеркивает: именно армия в нынешний момент — наиболее активно реформируемая и обучаемая структура национальной безопасности. Причем учиться, чтобы соответствовать реалиям времени, ей приходится непрерывно. За рамки прежних стандартов вышли войны и методы их ведения. Современное вооружение, новая тактика и стратегия — все это требует соответствующего уровня не только оснащения войск, но и их подготовки.
— Работает суворовский принцип: учиться тому, что необходимо на войне. Наша страна, несомненно, готова поддержать любые мирные инициативы, но у нас также понимают, что если хочешь мира — готовься к войне.
Способность выполнять задачи, быть готовым к различным сценариям эксперт расписывает с разных ракурсов.
В 2022 году в Вооруженные Силы Беларуси было поставлено более 500 единиц новых образцов вооружений, военной и специальной техники, а также вспомогательного оборудования. Среди новинок:
♦ ударный беспилотный авиакомплекс «Барражирующая труба» и «Квадро-1400»;
♦ боевая и транспортно-заряжающая машины модернизированной реактивной системы залпового огня «Ураган-М»;
♦ радиостанция УКВ-диапазона Р-181-ТР;
♦ программно-определяемый возимый УКВ радиоприемник Р-181-ТП;
♦ подвижной информационный комплекс ПИК-2021.
Завершена разработка комплекса радиоэлектронной борьбы «Кветка», обладающего уникальными характеристиками, образец которого принят на вооружение в начале этого года.
Переформатирование Вооруженных Сил
— Великолепным примером военной дальновидности стоит считать выбор бригадного построения с акцентом на мобильности, где силы специальных операций и оперативного реагирования являются ключевыми в современной войне.
Оснащение
— Оснащенность наших Вооруженных Сил максимально подняла уровень боеспособности и готовности дать отпор самым наглым, дерзким выпадам в сторону Беларуси. Это и авиация, и танки, и ракетные комплексы современных поколений и модификаций.
«Полонезы», «Искандеры» и С-400 на боевом дежурстве — это наш военно-политический бронежилет.
Белорусские экипажи и расчеты полностью обучены к их применению. Отечественный военпром в данной ситуации тоже оказался на высоте. Наш конек — модификация бронетехники, систем ПВО и залпового огня. На серийное производство выходит стрелковое вооружение, решаются задачи по боеприпасам. Хорошо зарекомендовали себя позиции РЭБ и БПЛА.
Подходы к боевому слаживанию
— Они непрерывно оттачиваются на учениях как белорусской армии, так и в рамках региональной группировки войск Союзного государства и ОДКБ. Наша задача — держать гарантированный уровень безопасности на внешнем контуре. И это у белорусской стороны получается вопреки постоянным провокациям на границе и вблизи ее. Чтобы соответствовать этим критериям, нашей армии пришлось решить много важнейших вопросов по линии разведки, выхода на новый и более мощный уровень обученности и оснащения войск. Взятый акцент на упреждение дает ощутимые результаты.
Кадры и резерв
— Мы также учли все нюансы мобилизационных мероприятий в России и Украине. Да, нам сейчас мобилизация не требуется, штатные силы обеспечивают военные возможности страны на современном этапе, но механизм, как говорится, отработан. От сборов у нас мужики не бегают. Стоит отметить и своевременность решений по укреплению морально-психологического уровня личного состава войск и обстановки в обществе. Наших бойцов и командиров характеризует готовность к самоотдаче и самопожертвованию во имя Родины, высокий уровень подготовки, а также социальной защищенности военнослужащих и их семей. Принцип «Армия с народом» снова вернулся в жизнь.
Патриотизм
— К службе в армии и готовности защищать свою страну мы теперь готовим со школьной скамьи. Приоритетное внимание уделяется патриотическому воспитанию на основе исторической памяти. В школах открываются патриотические классы, создаются специализированные лицеи. Снова в деле «военруки» — руководители по военно-патриотическому воспитанию.
Задачи со звездочками
О нынешних задачах нашей армии и других силовых структур, их подготовке, боеготовности и боеспособности военный эксперт Николай Бузин говорит в контексте обновляемой нынче Концепции национальной безопасности. Проект документа в минувший понедельник обсуждали на заседании Совбеза с участием Президента.
— Основными внешними источниками военной угрозы для нас являются вооруженные провокации с территории иностранных государств, призывы к применению военной силы против Беларуси, создание за рубежом негосударственных вооруженных формирований для военной деятельности на территории Беларуси, — перечисляет Николай Бузин. — Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов разрушение международной архитектуры военной безопасности, развязывание гонки вооружений, милитаризацию соседних государств… Мы, адекватно оценивая все, что происходит рядом с нашими границами, формулируем собственный взгляд на противодействие этим угрозам.
— Это и развитие своих Вооруженных Сил, и подготовка страны к отражению возможной агрессии, и развитие собственного военно-промышленного комплекса, способного в полном объеме обеспечить себя всем необходимым, и вхождение в союзы, и формирование в государстве готовности защищать свою страну, создание системы реагирования на кризисные ситуации, а также подготовка территориальной обороны.
— В любом случае сила военной организации нашего государства в том, что она работает на опережение и на перспективу.
Виктор Хренин, министр обороны:
Сегодня наши военнослужащие выполняют задачи по охране участков государственной границы, организуют слаживание региональной группировки, несут боевое дежурство на земле и в воздухе. И делают это с одной целью: чтобы ни у кого даже мысли не возникло прийти с войной на нашу землю. Мы растим своих детей, строим города, живем свободной, независимой, мирной жизнью, помогаем тем, кому требуется помощь. И делаем это, не требуя ничего взамен. Сегодня наши военные врачи больше семи дней оказывают помощь сирийскому народу, принимая по 200 человек в сутки. Наши военные летчики совершили не один перелет к пострадавшим народам Турции и Сирии, доставив спасателей и гуманитарную помощь. Это еще раз подчеркивает, что мы хотим мира и созидания.
В интервью журналистам перед торжественным собранием и праздничным концертом, посвященным Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 22 февраля 2023 года.
— В сложнейших условиях военно-политической обстановки в мире, да и вокруг Республики Беларусь, нынешнее поколение военнослужащих всех силовых структур военной организации государства сегодня способно и готово дать отпор любому агрессору. Будьте уверены: сегодня военнослужащие способны защитить свой народ, свою землю.