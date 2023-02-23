Нам есть что защищать!

О настоящем и будущем белорусской армии 23 февраля — в День защитников Отечества и Вооруженных Сил — говорим о нашей армии. О солдатах, сержантах, прапорщиках, офицерах и генералах. О патриотах своей страны. Обо всех тех, кто 24/7 защищает нашу Родину и ее рубежи. Кто, не дожидаясь первого зова, готов стать в строй. О летчиках и танкистах, о спецназе и пехоте, о ракетчиках и артиллеристах, о зенитчиках и рэбовцах… Не только, понятное дело, о них. Об их работе. Об их заслугах. О том, что делает нашу армию сильнее, а государство защищеннее.

Учиться постоянно и оперативно О том, как развиваются наши Вооруженные Силы, пожалуй, лучше всего видно на контрасте «было — стало». Было — весьма мощно. Стало — еще мощнее. Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко подчеркивает: именно армия в нынешний момент — наиболее активно реформируемая и обучаемая структура национальной безопасности. Причем учиться, чтобы соответствовать реалиям времени, ей приходится непрерывно. За рамки прежних стандартов вышли войны и методы их ведения. Современное вооружение, новая тактика и стратегия — все это требует соответствующего уровня не только оснащения войск, но и их подготовки. — Работает суворовский принцип: учиться тому, что необходимо на войне. Наша страна, несомненно, готова поддержать любые мирные инициативы, но у нас также понимают, что если хочешь мира — готовься к войне. Способность выполнять задачи, быть готовым к различным сценариям эксперт расписывает с разных ракурсов.

Белорусский военпром: соответствовать времени В 2022 году в Вооруженные Силы Беларуси было поставлено более 500 единиц новых образцов вооружений, военной и специальной техники, а также вспомогательного оборудования. Среди новинок: ♦ ударный беспилотный авиакомплекс «Барражирующая труба» и «Квадро-1400»; ♦ мобильный трехкоординатный двухдиапазонный радиолокационный комплекс «Восток»; ♦ боевая и транспортно-заряжающая машины модернизированной реактивной системы залпового огня «Ураган-М»; ♦ радиостанция УКВ-диапазона Р-181-ТР; ♦ программно-определяемый возимый УКВ радиоприемник Р-181-ТП; ♦ подвижной информационный комплекс ПИК-2021. Завершена разработка комплекса радиоэлектронной борьбы «Кветка», обладающего уникальными характеристиками, образец которого принят на вооружение в начале этого года.

Переформатирование Вооруженных Сил — Великолепным примером военной дальновидности стоит считать выбор бригадного построения с акцентом на мобильности, где силы специальных операций и оперативного реагирования являются ключевыми в современной войне. Оснащение — Оснащенность наших Вооруженных Сил максимально подняла уровень боеспособности и готовности дать отпор самым наглым, дерзким выпадам в сторону Беларуси. Это и авиация, и танки, и ракетные комплексы современных поколений и модификаций. «Полонезы», «Искандеры» и С-400 на боевом дежурстве — это наш военно-политический бронежилет. Белорусские экипажи и расчеты полностью обучены к их применению. Отечественный военпром в данной ситуации тоже оказался на высоте. Наш конек — модификация бронетехники, систем ПВО и залпового огня. На серийное производство выходит стрелковое вооружение, решаются задачи по боеприпасам. Хорошо зарекомендовали себя позиции РЭБ и БПЛА.

Подходы к боевому слаживанию — Они непрерывно оттачиваются на учениях как белорусской армии, так и в рамках региональной группировки войск Союзного государства и ОДКБ. Наша задача — держать гарантированный уровень безопасности на внешнем контуре. И это у белорусской стороны получается вопреки постоянным провокациям на границе и вблизи ее. Чтобы соответствовать этим критериям, нашей армии пришлось решить много важнейших вопросов по линии разведки, выхода на новый и более мощный уровень обученности и оснащения войск. Взятый акцент на упреждение дает ощутимые результаты. Кадры и резерв — Мы также учли все нюансы мобилизационных мероприятий в России и Украине. Да, нам сейчас мобилизация не требуется, штатные силы обеспечивают военные возможности страны на современном этапе, но механизм, как говорится, отработан. От сборов у нас мужики не бегают. Стоит отметить и своевременность решений по укреплению морально-психологического уровня личного состава войск и обстановки в обществе. Наших бойцов и командиров характеризует готовность к самоотдаче и самопожертвованию во имя Родины, высокий уровень подготовки, а также социальной защищенности военнослужащих и их семей. Принцип «Армия с народом» снова вернулся в жизнь. Патриотизм — К службе в армии и готовности защищать свою страну мы теперь готовим со школьной скамьи. Приоритетное внимание уделяется патриотическому воспитанию на основе исторической памяти. В школах открываются патриотические классы, создаются специализированные лицеи. Снова в деле «военруки» — руководители по военно-патриотическому воспитанию.

Задачи со звездочками О нынешних задачах нашей армии и других силовых структур, их подготовке, боеготовности и боеспособности военный эксперт Николай Бузин говорит в контексте обновляемой нынче Концепции национальной безопасности. Проект документа в минувший понедельник обсуждали на заседании Совбеза с участием Президента. — Основными внешними источниками военной угрозы для нас являются вооруженные провокации с территории иностранных государств, призывы к применению военной силы против Беларуси, создание за рубежом негосударственных вооруженных формирований для военной деятельности на территории Беларуси, — перечисляет Николай Бузин. — Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов разрушение международной архитектуры военной безопасности, развязывание гонки вооружений, милитаризацию соседних государств… Мы, адекватно оценивая все, что происходит рядом с нашими границами, формулируем собственный взгляд на противодействие этим угрозам.

Говорим о защите наших рубежей — подразумеваем стратегическое сдерживание. Именно его элементы, подчеркивает Николай Бузин, и положены в основу белорусской военной политики: — Это и развитие своих Вооруженных Сил, и подготовка страны к отражению возможной агрессии, и развитие собственного военно-промышленного комплекса, способного в полном объеме обеспечить себя всем необходимым, и вхождение в союзы, и формирование в государстве готовности защищать свою страну, создание системы реагирования на кризисные ситуации, а также подготовка территориальной обороны.

Николай Бузин при этом напоминает, что военная безопасность — лишь один из элементов национальной безопасности. Если, мол, не развиты промышленность, сельское хозяйство, наука, технологии, если у нас нет социума, который готов к отражению угроз, то и военная безопасность никогда обеспечена не будет: — В любом случае сила военной организации нашего государства в том, что она работает на опережение и на перспективу.

Гибридную войну, которая сейчас идет в мире, мы давно разобрали по косточкам. За счет чего наши Вооруженные Силы стали сильнее? За счет серьезного внимания со стороны государства, достаточного финансирования соответствующих направлений, целенаправленного перевооружения. Кроме того, нам удалось за последние годы сделать так, чтобы каждый орган государственного управления знал, что делать в кризисной ситуации, а общество консолидировалось.

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Виктор Хренин, министр обороны:

— В год мира и созидания мы чаще стали говорить о мирном небе, о безопасности, независимости. Этого требует ситуация. Она такова, что в нашем регионе идет нарастание военной активности, специальная военная операция в Украине, возросло информационное давление на наших людей. Это, конечно, не может не тревожить белорусский народ. Наши люди понимают, что происходит. И сегодня каждый на своем месте занимается своим делом. Мы не хотим войны. Мы хотим мира и сделаем все возможное, чтобы этот мир обеспечить. Сегодня наши военнослужащие выполняют задачи по охране участков государственной границы, организуют слаживание региональной группировки, несут боевое дежурство на земле и в воздухе. И делают это с одной целью: чтобы ни у кого даже мысли не возникло прийти с войной на нашу землю. Мы растим своих детей, строим города, живем свободной, независимой, мирной жизнью, помогаем тем, кому требуется помощь. И делаем это, не требуя ничего взамен. Сегодня наши военные врачи больше семи дней оказывают помощь сирийскому народу, принимая по 200 человек в сутки. Наши военные летчики совершили не один перелет к пострадавшим народам Турции и Сирии, доставив спасателей и гуманитарную помощь. Это еще раз подчеркивает, что мы хотим мира и созидания. В интервью журналистам перед торжественным собранием и праздничным концертом, посвященным Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 22 февраля 2023 года.

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