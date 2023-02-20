Для современных детей словосочетание «петушок на палочке» не значит абсолютно ничего, а вот у людей постарше оно вызывает внутренний трепет. Многие вспоминают нежные мамины руки, которые протягивают золотистый леденец, вкуснее которого, казалось, нет ничего на свете. Увесистые металлические формочки с дырочками были практически в каждом доме. Ну что, вспомнили? Так почему бы не порадовать своих детишек этим вкусным натуральным лакомством.

Ингредиенты

Для того чтобы сделать леденцы на палочке в домашних условиях нам потребуется:

сахар — 6 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

зубочистки или палочки;

масло сливочное или растительное для смазки формы.

Процесс приготовления:

Для приготовления леденцов нам нужно подготовить форму и продукты.

В небольшую кастрюльку всыпать сахар, добавить воду и уксус. Все перемешать.

Поставить сахарную смесь на средний огонь. А сейчас самое главное: в процессе готовки карамель НЕЛЬЗЯ ПОМЕШИВАТЬ (!!!), иначе она «засахарится» и будет похожа на просто очень мокрый сахар, а потом этот сахар застынет в пуленепробиваемый камень. Да и леденцы получатся шершавыми и комковатыми, а ведь нам нужно добиться гладкой и прозрачной консистенции конфет. Итак, наберемся терпения и не будем трогать карамель.

Сахарная смесь начнет потихоньку закипать и сахар начнет растворяться. Смесь станет прозрачной. Перемешивать карамель не надо!

Форму для леденцов смазать растительным или сливочным маслом.

А теперь смотрим и выбираем цвет наших леденцом, если хотите леденцы насыщенного цвета, просто готовьте карамель на огне чуть дольше, вы увидите, как она начнет менять цвет от светлого до медного. Для приготовления светлых леденцов мне понадобится 14 минут.

Аккуратно разлить карамель по формочкам.

Спустя 1 минуту вставить палочки.

Оставить форму на 10-15 минут, а затем извлечь леденцы.

Приятного аппетита!