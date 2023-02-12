Эту и другие темы обсудили на совместном совещании прокуратуры, районных отделов Следственного комитета и внутренних дел.

В совещании приняли участие заместитель прокурора района Антон Бобылев, начальник РОВД Виталий Подзерун, начальник РОСК Республики Беларусь Андрей Майсейков и правоохранители района. Присутствующие остановились на проблемных вопросах, подробно проанализировали качество правоохранительной работы и обсудили складывающуюся ситуацию, чтобы совместными усилиями выработать меры, направленные на профилактику преступлений, поддержание общественного порядка и безопасности. В ходе мероприятия особое внимание уделили вопросам повышения уровня межведомственного взаимодействия.

Подводя итоги совещания, Антон Бобылев сделал акцент на неотвратимости наказания: «Все, кто совершил преступление, должны быть привлечены к ответственности и понести заслуженное наказание. А для этого правоохранителям необходимо повышать качество работы, своевременно, обоснованно и, главное, без формализма реагировать на нарушения».

Елена ЛАВРОВА

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