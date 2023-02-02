Католическая церковь сегодня отмечает Сретение Господне. В этот день Божья Матерь впервые принесла в храм маленького Иисуса. Согласно существовавшей традиции, родители должны были приносить в церковь своих детей, которым исполнилось сорок дней от рождения, чтобы посвятить их Богу.

В храме Марию и Иосифа встретил святой Симеон, который долго ждал этого момента. Предание говорит, что старец был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. перевели Библию с еврейского языка на греческий. Когда Симеон работал над книгой пророка Исаии, он увидел слова: «Се Дева во чреве примет и родит Сына» и хотел исправить «Дева» на «Жена», но в этот момент ему явился Ангел и запретил менять слово, пообещав, что тот не умрет, пока сам не убедится в исполнении пророчества.

В праздник Сретения Господня во всех храмах Беларуси проводятся праздничные богослужения и освящаются свечи. Верующие бережно хранят их на протяжении всего года и зажигают, когда обращаются с молитвой ко Христу в тяжелые для себя минуты. Сретенские свечи называют еще и громничными, так как их зажигают во время грозы, сопровождаемой сильным ветром, молниями и раскатами грома, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. Благодаря этому праздник Сретения Господня получил свое второе название — Громницы.

Источник: http://gp.by

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