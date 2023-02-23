На заседании коллегии КГК Гомельской области с участием первого заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрия Баско подведены итоги работы областного контрольного ведомства за 2022 год и определены задачи на текущий год.

Основными приоритетами в работе Комитета в прошедшем году был контроль за выполнением поручений Главы государства, поиск резервов развития реального сектора экономики и социальной сферы, в том числе в условиях внешнего давления, оптимизация неэффективных государственных расходов, выработка и внесение соответствующих предложений государственным органам. Значительное внимание уделялось работе с обращениями граждан (поступило более 600 письменных и устных обращений).

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитетом выработано 58 предложений по совершенствованию законодательств, 7 из них уже реализованы; взыскано в бюджет и сэкономлено государственных средств более 50 млн. руб., увеличена доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ

на 20 млн. руб., возбуждено 47 уголовных дел.

В числе основных задач на 2023 год – жесткий контроль за выполнением поручений Президента Республики Беларусь, расходованием средств бюджета и госпредприятий, пресечение необоснованного посредничества и коррупционных проявлений, недопущение необоснованного роста цен на потребительском рынке, выявление общественно значимых проблемных вопросов развития региона и внесение предложений, направленных на их разрешение.

Председатель Комитета государственного контроля Гомельской области

А.А. Игликов