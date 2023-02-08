«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы и его транспортировку через территорию страны в 2023 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщения российского холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации, рассказадли в БелТА.

Предыдущие договоры действовали до конца 2022 года, а 3 февраля 2023-го стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении на период 2023-2025 годов и до конца 2023 года соответственно.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщал, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.

Источник: http://gp.by

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