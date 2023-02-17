Гепатит С – это заболевание печени, которое вызывается вирусом гепатита С.

Болезнь может протекать как остро, так и хронически. У этого заболевания наблюдаются все степени тяжести, от лёгкой до тяжёлой с летальным исходом.

В народе данную разновидность вирусного гепатита прозвали «ласковый убийца», так как он может долгое время поражать организм человека без явных симптомов, никак не проявляя себя, или симптомы будут не типичными для гепатита.

Заражение гепатитом С может произойти при:

— использовании нестерильных инструментов для маникюра/педикюра, для нанесения татуировок, для пирсинга, при проведении косметических процедур связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек.

— переливании непроверенной донорской крови.

— незащищённом половом акте.

— проведении небезопасных инъекций, при оказании небезопасной медицинской помощи (уколы/капельницы на дому, без участия медицинских работников).

— приёме инъекционных наркотиков.

— от инфицированной матери ребёнку во время родов(редко).

Вирусный гепатит С не передаётся через грудное молоко, продукты питания, поцелуи и объятья.

Вакцины от гепатита С не существует, по этому мы рекомендуем Вам придерживаться следующих мер профилактики:

— пользоваться только индивидуальными средствами личной гигиены(бритвы, зубные щётки, маникюрные принадлежности).

— перед посещением мастера по маникюру, тату, пирсингу убедитесь, что используемый инструментарий тщательно стерилизован в специальном оборудовании и/или используется стерильный одноразовый материал.

— не допускать возможности незащищённого полового акта.

— отказаться от приёма инъекционных наркотиков.

— избегать проведения немедицинских парентеральных манипуляций в неприспособленных условиях.