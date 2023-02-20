Основной задачей народного ополчения станет защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией. Об этом рассказал журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании Совета безопасности 20 февраля был рассмотрен проект закона «О народном ополчении». Как подчеркнул во время заседания Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают».

Документ был разработан Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел. Подробности о законопроекте журналистам рассказал глава оборонного ведомства Виктор Хренин.

Зачем Беларуси понадобился закон о народном ополчении?

«Необходимость принятия этого закона обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками. А это прежде всего наши сельские населенные пункты, отдельные районные города. Второй фактор — это дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны», — пояснил Виктор Хренин.

О чем говорится в законопроекте?

В законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти. «Однако основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией», — рассказал министр обороны.

По документу, добровольцы, вступившие в ряды народного ополчения, будут размещаться по месту жительства и выполнять свои трудовые функции. У нанимателя будет право освобождать этих граждан от работы с сохранением заработной платы и рабочего места.

«Мы также предусмотрели, что на добровольцев будут распространяться и социальные гарантии: те, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации», — отметил Виктор Хренин.

Когда в Беларуси будут создавать народное ополчение?

Осенью 2022 года в Беларуси провели эксперимент по организации народного ополчения. Он прошел на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области.

«Люди откликнулись. Желающие принять участие в народном ополчении пришли. Мы с ними провели соответствующие занятия и поняли, что у наших людей есть такая потребность — иметь сопричастность к обеспечению обороны нашего государства. В целом, считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, дополнит и повысит возможность той же территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты нашей страны», — заявил глава Минобороны.

Состав народного ополчения, все списки будут определены уже сейчас, в мирное время. Чтобы в случае возникновения угрозы эти вопросы не пришлось решать сиюминутно. «Быстро и мгновенно ничего не получается и не создается, — заметил Виктор Хренин. — Контрольные, проверочные мероприятия, которые мы проводим как с Вооруженными Силами, так и с территориальной обороной, мы будем проводить в том числе и с народным ополчением. Каждый должен уметь владеть оружием и защищать своей дом. Эта суть и закладывается в созданием народного ополчения».

Сколько граждан может попасть в народное ополчение?

По расчетам военных, численность народного ополчения может составить 100-150 тыс. человек. Но в Министерстве обороны не исключают, что добровольцев может быть и больше.

«У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это прежде всего те люди, которые уже обучены и умеют владеть оружием. Но мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины», — рассказал министр обороны.

Для добровольцев предусмотрены курсы подготовки. «Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и до создания в мирное время», — добавил Виктор Хренин.

Чем народное ополчение отличается от войск территориальной обороны?

В Беларуси выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа — Вооруженные Силы. Борьба с преступностью, охрана общественного порядка и общественная безопасность — сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени созданы территориальные войска.

«Территориальная оборона — это воинские формирования, которые имеют четкую структуру. На них уже в мирное время закладывается соответствующее имущество: экипировка, оружие, средства связи. Территориальной обороной руководят губернаторы, местные органы власти. Она предназначена для выполнения задач не только в том месте, где сформирована. Народное ополчение — это люди, добровольцы, которые пришли. Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Народное ополчение будет дополнять. Им руководить будет тот же губернатор, председатель райисполкома, сельского совета совместно с представителями Министерства внутренних дел. Прежде всего это участковые на местах», — пояснил Виктор Хренин.

Основа законопроекта во время заседания Совета безопасности была одобрена. Вместе с тем Президент поручил еще раз обсудить и доработать этот документ со всеми структурами, чтобы избежать бюрократии и правовых коллизий. Глава государства подчеркнул, что основные полномочия по формированию народного ополчения должны быть у местной вертикали власти, регулировать его деятельность будут председатели облисполкомов.

БелТА