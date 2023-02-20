Основной задачей народного ополчения станет защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин. Подробности пишет БЕЛТА.

— Необходимость принятия этого закона обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками. А это прежде всего наши сельские населенные пункты, отдельные районные города. Второй фактор — это дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны, — пояснил Виктор Хренин.

В законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти.

— Однако основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией, — рассказал министр обороны.

Осенью 2022 года в Беларуси провели эксперимент по организации народного ополчения. Он прошел на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области.

— Люди откликнулись. Желающие принять участие в народном ополчении пришли. Мы с ними провели соответствующие занятия и поняли, что у наших людей есть такая потребность — иметь сопричастность к обеспечению обороны нашего государства. В целом, считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, дополнит и повысит возможность той же территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты нашей страны, — заявил глава Минобороны.

Состав народного ополчения, все списки будут определены уже сейчас, в мирное время. Чтобы в случае возникновения угрозы эти вопросы не пришлось решать сиюминутно.

— Быстро и мгновенно ничего не получается и не создается, — заметил Виктор Хренин. — Контрольные, проверочные мероприятия, которые мы проводим как с Вооруженными Силами, так и с территориальной обороной, мы будем проводить в том числе и с народным ополчением. Каждый должен уметь владеть оружием и защищать своей дом. Эта суть и закладывается в созданием народного ополчения.

По расчетам военных, численность народного ополчения может составить 100-150 тыс. человек. Но в Министерстве обороны не исключают, что добровольцев может быть и больше.

— У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это прежде всего те люди, которые уже обучены и умеют владеть оружием. Но мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины, — рассказал министр обороны.

Для добровольцев предусмотрены курсы подготовки.

— Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и до создания в мирное время, — добавил Виктор Хренин.

mlyn.by