Сегодня в СШ№1 Буда-Кошелево 10 команд учащихся школ района и аграрно-технического колледжа посоревновались в военно-патриотической подготовке.

Ребятам предстояло продемонстрировать всю свою сдержанность и уверенность на строевой подготовке и конкурсе строевой песни, меткость в стрельбе из пневматической винтовки, скорость и силу реакции в надевании противогаза, сборке-разборке автомата и снаряжении магазина. Физическую подготовку ребята показали, соревнуясь в подтягиваниях и командных прыжках в длину.

Все учащиеся показали достойные результаты. По итогам соревнований Дмитрий Марченко и Мария Малиновская были награждены грамотами от военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского района Владимира Петрусева и председателя РО ОО «Белорусский союз офицеров» Сергея Маслова за лучшие результаты в стрельбе.

В командном зачете заслуженное третье место заняла команда дуравичских школьников, серебро соревнований завоевали уваровчане. Победу одержала команда гимназии райцентра. В подарок призеры получили грамоты и сладкие призы от РО ОО «БРСМ».

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора