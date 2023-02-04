Комплекс профилактических мер по борьбе с наркоторговлей рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков.

На заседании собрались представители прокуратуры области, криминальной милиции, идеологической службы, управления образования, других компетентных учреждений и ведомств. По селекторной связи в обсуждении участвовало руководство райисполкомов. Работу заседания возглавил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников.

Остаются ли наркотики бичом современного общества, конкретно в молодежной среде? К сожалению, ответ утвердительный. Как отметил Дмитрий Алейников, напряженная работа в течение минувшего года позволила переломить ситуацию, по крайней мере по наиболее угрожающим направлениям, однако проблема наркопреступности остается актуальной.

По словам заместителя начальника криминальной милиции УВД облисполкома Дмитрия Черткова, в прошлом году правоохранителям удалось изъять более 22 килограммов опасных психотропов и более 13 килограммов запрещенных наркотических средств. Ликвидировано семь квартир-притонов, 13 помещений для выращивания наркосодержащих растений. Установлено четыре факта транспортировки наркотиков через границу. Ликвидирован один интернет-магазин.

Участникам заседания был продемонстрирован шокирующий видеоролик, в котором молодчики жестоко избивают подростков, издеваются над ними. Оказалось, это спортики — сравнительно новое явление в преступном мире. Спортиками называют крепких парней, которых нанимают кураторы подпольных наркомаркетов для расправы над провинившимися закладчиками, фасовщиками, курьерами. За полтора года, рассказал Дмитрий Чертков, на Гомельщине задержано 15 таких парней. Всем по 16 — 18 лет, все учатся в учреждениях среднего специального образования — в Гомеле и Гомельском районе, Мозыре, Калинковичах. От их действий пострадали более десятка человек. В том числе несовершеннолетние, а также 20-летняя девушка, которую молодчики остригли наголо, снимая процесс экзекуции на телефоны. В отношении всех задержанных спортиков возбуждены уголовные дела, им грозят внушительные сроки.

Как было подчеркнуто, процесс превращения молодого человека в спортика, равно как и в закладчика, наркокурьера не должен проходить мимо субъектов профилактики. Не только родители, но и педагоги, медики, идеологи, участковые должны обращать внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о том, что юноша или девушка вступили на опасный путь. Это может быть не только агрессивное, вызывающее поведение, но и появление у подростков, например, дорогих вещей, гаджетов. крупных денежных сумм. Профилактика наркопреступлений — это ежедневное повышенное внимание и неравнодушие, оперативное реагирование на любые подозрительные случаи. И, конечно же, тесное взаимодействие всех заинтересованных лиц. Заинтересованных в том, чтобы наши дети никогда не прикасались к этому злу.

Источник: http://gp.by

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