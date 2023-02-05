Для этого крупнейший валообразующий производитель мяса птицы закупил высокопроизводительную упаковочную машину «Volvac E42».

Ее мощность позволяет запаивать в лотки до 30 тонн мяса в смену.

О других преимуществах нового оборудования «Авангарду» рассказала начальник управления по обеспечению производства, мясопереработке и качеству РУП «Белоруснефть-Особино» Елена Шестак:

– Покупая автоматический трейсилер или, простыми словами, запайщик лотков «Volvac E42» с технологией вакуума и газонаполнения, мы преследовали несколько целей. Это и повышение производительности, и оптимизация производственного процесса, и обеспечение качественной, герметичной упаковки. Расфасованная при помощи трейсилеров продукция не теряет вкусовых качеств, витаминов, микроэлементов и других полезных веществ даже при длительном хранении, не повреждается при транспортировке. На новом оборудовании можно запаивать в лотки до 30 тонн полуфабрикатов в смену. Только представьте себе: в минуту автоматический запайщик упаковывает 64 лотка размером 144х75 см или 16 лотков размером 325х250 см. Это достаточно большие объемы для нашего производства.

Помимо всего прочего, с приобретением трейсилера у нас появилась возможность обновить тип и вид упаковки и тем самым стимулировать рост продаж. Яркий запоминающийся дизайн позволит нашей продукции привлечь внимание покупателей, стать более заметной на прилавках. К слову, ребрендинг упаковки мы анонсировали еще год назад, а к реализации планов приступили в юбилейный для области год. Теперь в любой торговой сети региона можно приобрести нашу мясную продукцию в новой праздничной упаковке при неизменном качестве.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора