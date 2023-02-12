Евгений Далецкий – целая эпоха для Будакошелевщины. Ветеран Великой Отечественной войны, педагог, Почетный гражданин г. Буда-Кошелево, человек с большой буквы, не для одного поколения ставший примером мудрости, чести и мужества.

Евгений Алексеевич Далецкий родился 6 февраля 1923 года на Могилевщине в многодетной крестьянской семье. По окончании семилетки поступил в Мстиславское педагогическое училище. Первые шаги в профессию в роли учителя начальных классов сделал в Каменецком районе Брестской области. К сожалению, долго поработать по специальности молодому педагогу не пришлось: шла Великая Отечественная война. В марте 1942-го он был призван в 37-й запасной стрелковый полк учебного батальона, в котором проходил боевую подготовку в течение четырех месяцев. После был направлен в 33-ю армию 70-й дивизии 68-го стрелкового полка командиром расчета станкового пулемета. Первое боевое крещение Евгений Далецкий принял в декабре 1942 года, отбивая атаку немцев. В 1943-м участвовал в освобождении Могилева, Белостока, Минска. В боях в Западной Белоруссии получил осколочное ранение в руку. После госпиталя воевал полковым разведчиком в 1135-м зенитно-разведывательном полку 33-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Вместе с полком прошагал до самого Берлина. В мирное время всю свою трудовую деятельность Евгений Алексеевич посвятил педагогической деятельности: учительствовал в СШ №1 г. Буда-Кошелево и Потаповской школе, с 1957 года работал инспектором школ районного отдела народного образования, а с марта 1969-го возглавил его. Потом на протяжении двадцати лет, с 1971 по 1992 год, был инспектором школ. Наглядным свидетельством добросовестного труда педагога являются почетные грамоты, орден Трудового Красного Знамени, значок «Отличник народного образования БССР». Находясь на заслуженном отдыхе, Евгений Далецкий занимал активную гражданскую и общественную позицию, интересовался происходящим в стране и мире, встречался со школьниками и молодежью, участвовал в различных патриотических мероприятиях. Верными его спутниками всегда были хорошее настроение, чувство юмора, доброта, искренность и огромное жизнелюбие.

Василий Сорокин:

Рад, что в моей жизни был такой человек. Вроде и незаметен, скромен, но, как оказалось, целая глыба

– В 1982 году я распределился в Рогинскую школу и буквально через месяц впервые познакомился там с Евгением Алексеевичем: в тот день он по работе приехал в нашу школу. Что нужно отметить, Евгений Алексеевич сразу заметил меня, несмотря на занятость, нашел время познакомиться с молодым специалистом. По-отечески расспросил меня, откуда родом, рассказал о районе, о педагогах. Словом, первая наша встреча дала, я бы сказал, отличную перспективу для дальнейших наших взаимоотношений.

Вторая встреча произошла уже в РОНО. Я ехал в методобъединение, заседание которого тогда было запланировано в Морозовичской школе. Но как туда добраться, конечно, не знал. И первым, кто мне тогда помог, был Евгений Алексеевич. Он вывел меня из здания РОНО и показал туда дорогу, сказав: «Через мостик и напрямки, по полю, не промахнешься». Вроде простой эпизод, но мне уже говорил о многом. Какой же человек был мой коллега!

Наступил 1986 год. Я был назначен заведующим РОНО. И вновь меня там встретил Евгений Алексеевич. На протяжении ряда лет он был для меня и наставником, и помощником, и советчиком. Огромную помощь оказал в вопросах строительства и ремонта учреждений, административной работы, документации, реализации чернобыльских программ. Евгений Алексеевич был бесспорным авторитетом для инспекторов, методистов, работников бухгалтерии. Я много времени проводил «на районе», и, если меня не было на месте, специалисты шли к нему.

Разговаривали с ним часто, на разные темы, но про войну говорить он не любил: все отшучивался. Не раз задавал ему вопрос, за что он был представлен к такой высокой награде – ордену Славы? Но ветеран всегда уходил от разговора. Только позднее я нашел представление к награде: «В ночь на 6 марта 1945 года при захвате контрольного пленного, будучи в группе обеспечения, не взирая на огонь противника и явную опасность для жизни, выдвинувшись вперед огнем, обеспечил успешные действия группы захвата, истребив при этом четырех гитлеровцев. В результате контрольный пленный был взят, он показал ценные данные и раскрыл характер обороны и нумерацию частей противника перед фронтом на западном берегу реки Одер. В этой операции тов. Далецкий показал образец мужества и отваги».

Евгения Алексеевича я частенько встречал по пути на работу, когда он шел на «шопинг». Этому новомодному слову я его и научил. А на «шопинг», точнее, за продуктами, он ходил не для себя, а чтобы купить лакомства своим домашним питомцам – кошкам и собакам.

Всегда ровный, уверенный, с чувством юмора, интересный собеседник, скромный, безотказный. И это все о Евгении Далецком. Очень рад, что жизнь мне подарила такого человека.

Нелли Гусакова:

Наша дружба длилась почти полвека

– Мое знакомство с Евгением Алексеевичем произошло в 1973 году, и от первых встреч навсегда остались самые теплые воспоминания. В первую очередь его выделяли скромность, порядочность, уравновешенность. А его привязанность к пчеловодству, охоте и рыболовству, его охотничьим четвероногим друзьям всегда поражали меня.

Позднее, поближе познакомившись с семьей Евгения Алексеевича, для меня раскрылись его качества заботливого и внимательного мужа, отца и дедушки. Судьба жестоко обошлась с ним, когда ушли из жизни самые близкие – жена и сын. Но ни эти беды, ни испытания, выпавшие на его долю – голодное детство, война, – не сломили этого человека, а сделали более внимательным и отзывчивым.

Работая в отделе образования методистом, а потом инспектором, став коллегой Евгения Алексеевича, узнала его как профессионала, любящего и знающего свое дело. Ведь он прошел все ступеньки профессионального роста – от учителя начальных классов до заведующего РОНО, глубоко владел вопросами педагогики. При этом всегда приходил на помощь коллективам учреждений образования в решении разных вопросов: организации учебно-воспитательного процесса, работе на пришкольных участках, в учебно-производственных комбинатах, выполнении продовольственной программы и многом другом.

Как молодому специалисту, Евгений Алексеевич оказал мне неоценимую помощь, стал наставником и советчиком, учил жизненной мудрости. Его требовательность, уважительное отношение к человеку, творческий подход к делу, принципиальность и доброжелательная атмосфера органично сочетались с практическими советами по организации руководства школой. Эти качества не позволяли мне расслабиться, чего-то не успеть, стимулировали на постоянный поиск современных и эффективных методик работы с коллективами учреждений для достижения результативности в работе, создания благоприятного и творческого климата и достижения качественного уровня образования.

Судьба испытывала Евгения Алексеевича на прочность, но он достойно пронес через всю свою жизнь доброе отношение к людям, любовь к жизни и всему, что его окружало.

На памятном мероприятии в историко-культурном центре директор учреждения Светлана Авсянникова завершила встречу словами Евгения Алексеевича Далецкого, с которыми он обратился к молодежи на одной из встреч: «Храните мир. И пусть в вашей жизни будут ордена и медали за честный добросовестный труд, заслуги перед обществом и своей страной!» Согласитесь, точнее и не скажешь.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец