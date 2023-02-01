К 110-летию со дня рождения партийного и государственного деятеля Беларуси Сергея Притыцкого «Беларусь 3» покажет героическую драму «Красные листья» («Беларусьфильм», 1958 г.). Кинокартина Владимира Корш-Саблина основана на некоторых фактах биографии Сергея Осиповича.

Действие фильма происходит в Западной Белоруссии в середине 1930-х годов. Вспыхнуло восстание, его подавили силами полиции. Уцелевшие дружинники отрядов самообороны находят приют в ближайших лесах. К товарищам отправляется связной, который после ранения вынужден укрываться на хуторе. В болезненном бреду он раскрывает содержание тайной записки.

Нанятый провокатор дает от его имени признательные показания на суде. Враги считают Андрея Метельского (прототип — Сергей Притыцкий) своим, а свои — врагом. Переодетый в форму армейского офицера Андрей проникает в зал суда и стреляет в клеветника. За дерзкое покушение его приговаривают к смертной казни. Тысячи рабочих выходят на демонстрации протеста, требуя отмены несправедливого приговора. Власти принимают решение о замене наказания.

Сюжет фильма передает детали реальной истории: 27 января 1936 года Сергей Притыцкий в здании Виленского окружного суда совершил покушение на предателя Якова Стрельчука, сдававшего политическому сыску комсомольское подполье. Притыцкого приговорили к пожизненному заключению, но в сентябре 1939-го он бежал из польской тюрьмы и на территории БССР примкнул к партизанскому движению.

С 1961 года Притыцкий был членом ЦК КПСС, а в 1968-м занял должность председателя Президиума Верховного Совета БССР и по совместительству — заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. По сути Сергей Осипович стал главой Советской Белоруссии. А после выхода фильма «Красные листья» — настоящей легендой.

Подробнее о перекрестках судьбы народного героя Беларуси смотрите 1 февраля в 10:30 и 16:40 на телеканале «Беларусь 3».