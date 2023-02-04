Лесхозы предложат белорусам срубы домов и бань уже в конце февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Ознакомиться с образцами можно будет на фирменных торговых площадках лесхозов под брендом «Лесной домик». В пресс-службе рассказали, что до конца февраля на базе торговой точки в Минске по ул. Логойский тракт, 52 будут организованы настоящие лесные подворья. «ГПЛХО со всей страны предложат белорусам ознакомиться с образцами срубов домов и бань, мини-домиков для своих питомцев, беседками, качелями и другой продукцией, производимой лесхозами. Все образцы можно будет потрогать, а понравившиеся домики, беседки, бани заказать прямо на месте», — подчеркнули в Минлесхозе.

Продажа готовых деревянных домов — пилотный проект, реализуемый в отрасли. Лесхозы ставят перед собой несколько задач: вернуть моду на деревянное домостроение в Беларуси и сделать дома, производимые из отечественного сырья, доступными для наших граждан. Реализация проекта осуществляется в том числе в рамках выполнения поручения главы государства об удешевлении стоимости древесины для строительства жилья в сельской местности.

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