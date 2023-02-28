Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китай, передает корреспондент БЕЛТА.

Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В сентябре 2022 года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Государственный визит Александра Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине Президент также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

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В качестве Президента Беларуси Александр Лукашенко посещал Китай уже 12 раз. Однако и до работы на посту главы государства уделял внимание развитию сотрудничества с этой страной, о чем в том числе рассказал в интервью китайским СМИ в преддверии нынешнего визита.

«Будучи депутатом парламента, я бывал в Китае. Меня интересовали свободные экономические зоны — их правовой режим, что они вообще дают государству, — рассказал он. — В парламенте (это сейчас модно так сказать) я был главным лоббистом политики Китая. После визита — особенно. Тогда, скорее интуитивно, я почувствовал, что буквально пару десятков лет — и Китай станет одной из ведущих держав мира. И нам надо учиться у Китая, как жить».

Визит проходил как раз после распада Советского Союза, и в Беларуси искали разные пути выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна. «Я предложил обратиться к опыту Китая. Не очень-то, особенно националистическое крыло белорусского парламента, к этому прислушивались, и меня сильно критиковали. Но наше правительство (Вячеслава Францевича Кебича) имело уже некоторое отношение и интересы к вашей стране», — отметил Александр Лукашенко. Затем, по его словам, пришла уверенность, что нужно использовать опыт Китая, тем более что и этой стране Беларусь, уже суверенная и независимая, имела что предложить.

«В Советском Союзе технологический уровень, уровень инноваций, новых идей был колоссальный. Беларусь была тем центром, где были сосредоточены новые технологии. И тогда наши все переговоры начинались и заканчивались не только торговлей, а прежде всего инвестициями и новыми технологиями. Китай интересовали любые новые технологии. Мы делились с китайским народом, государством теми технологиями, которые их интересовали. Забегая вперед, скажу, что сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, которые нас интересуют. Во всех отраслях — от биотехнологической сферы до обороны. Вы продвинулись значительно. За это время вы стали мировой державой. Без вас не может быть решен ни один вопрос», — сказал белорусский лидер.

«Мы тогда ничего не жалели для Китая. Должен помочь нам и Китай. Я намекаю прежде всего на новые наши направления сотрудничества — «Великий камень». Мы ждем здесь большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных резидентов, предприятий», — отметил Александр Лукашенко.

Большой интерес для Беларуси представляет и дальнейшее развитие БНБК. «Это совместное предприятие. Мы два этапа прошли, нам нужен третий — создание на этой базе производства витаминов. Я думаю, что Си Цзиньпин нам поможет в этом плане. Почему я говорю, что Си Цзиньпин, потому что только благодаря его решению стала возможной реализация этой программы. Четыре-пять государств в мире имеют такие производства. И Китай помог нам создать такую биотехнологическую корпорацию. Это высочайшие технологии», — обратил внимание Президент.

За годы плодотворной совместной работы сотрудничество Беларуси и Китая поднялось до уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «Редко с каким государством Китай имеет такой уровень сотрудничества. Мы это очень ценим, понимая, что такое гигантский Китай и наша Беларусь, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы в последние десятилетия были надежным другом китайского народа. Так будет всегда. Не только потому, что я Президент в Беларуси. И другие президенты будут придерживаться этой линии, потому что это уже внутри нашего народа. Наш народ, особенно в период санкционного давления со стороны Запада, увидел, кто есть кто, и смог оценить дружбу белорусского и китайского народов».

КИТАЙ СТАЛ ВЕЛИКИМ. В чем Лукашенко видит главную заслугу своего друга Си Цзиньпина

Интересно, что как Александр Лукашенко 12 раз на посту главы государства посещал Китай, так и с Си Цзиньпином на данный момент он встречался 12 раз в ходе визитов в КНР, в Беларуси и на международных площадках. Лидеров двух стран связывают дружеские отношения.

«Я много раз бывал в Китае. Буду рад посетить в очередной раз в ближайшие дни КНР и встретиться с руководством КНР, прежде всего с моим давним другом Си Цзиньпином», — сказал белорусский лидер в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин очень умный, мудрый, креативный, современный человек, и китайский народ принял верное решение, избрав его на очередной срок в качестве руководителя КНР. Развитие Китая в том ключе, как это происходит во главе с Си Цзиньпином (и в особенности его идеи о необходимости глобального мира), обеспечит дальнейшее нормальное развитие всей планеты, убежден глава государства.

«Мне посчастливилось работать с Цзян Цзэминем, Ху Цзиньтао, я видел этих лидеров. Это были достойные сыновья китайского народа. Они делали все, чтобы укрепить Китай, чтобы Китай стал великой державой. Они были очень аккуратны, осторожны. Они однозначно заявляли о том, что единственная держава в мире, мировой лидер — Соединенные Штаты Америки. Си Цзиньпин уже другой. Си Цзиньпин многое сделал для того, чтобы Китай стал таким, какой он есть. Китай стал великим. Это величайшая заслуга Си Цзиньпина, — сказал Александр Лукашенко. — Он не отверг ни идеи Мао Цзэндуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэмина и Ху Цзиньтао. Он взял все лучшее, и на базе этого лучшего привнес новое (это его отличительная особенность, это руководитель новой формации), создал мощный фундамент для развития китайского общества и государства, на котором вы фактически выстроили новый Китай. Это величайшая заслуга Си Цзиньпина, и китайский народ потом оценит это».

Более того, Си Цзиньпину удалось изменить характер китайского народа, которому присущи спокойствие, неспешность, медлительность. «Он придал ускорение. Он тонко заметил, что жизнь изменилась, скорости колоссальные. И если не ускоряться, а спокойно сидеть, чего-то ждать, можно опоздать. Вот эта интуиция Си Цзиньпина сыграла на то, что он начинает этот медленный размеренный характер китайского народа менять. Это дорогого стоит. Надо ускоряться. Он это почувствовал. И по этой дороге очень быстро ведет китайский народ. Мы готовы рядом идти и помогать этому. Думаю, что в ближайшую пятилетку Китай станет ведущей державой мира».

Александр Лукашенко заявил, что в будущем необходимо сопряжение инициативы Китая «Один пояс, один путь» и новой политики Евразийского экономического союза. С этим согласны и главы государств ЕАЭС, и председатель КНР Си Цзиньпин. «Пожалуйста, пусть великий Китай воспользуется нашими возможностями. Рынок — огромный. Конечно, не китайский по населению. Но очень перспективный, — убежден Александр Лукашенко. — Китай очень сильно в нашем направлении развивается. Естественно, ЕАЭС — это организация, которая имеет свои интересы, преимущества в том числе. Эти интересы Китай должен учитывать. Он это делает».

ВИДЫ НА ВИЗИТ. Какие договоренности намерены заключить Беларусь и Китай

Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в интервью журналистам отметил, что сотрудничество с Китаем развивается уже на протяжении десятилетий. Причем последние 10 лет сопряжены с тем, что у Беларуси совместно с Китаем появилось много больших серьезных проектов, которые являются локомотивами экономики. Например, постоянно растет количество резидентов индустриального парка «Великий камень», которые производят высокотехнологичную продукцию. «Спрос на изучение возможностей работы в белорусском индустриальном парке постоянно растет. И в рамках визита главы государства планируются также встречи с крупным бизнесом Китая, который заинтересован рассматривать вопрос вхождения в индустриальный парк со своими отдельными видами производств», — рассказал дипломат.

По данным на 1 февраля, в индустриальном парке зарегистрированы 104 резидента из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций $1,32 млрд.

Несмотря на то, что прошедший 2022 год был достаточно сложен с точки зрения пандемии, и Китай был относительно закрыт, сторонам удалось добиться роста товарооборота и экспорта белорусской продукции. По темпам роста экспорта в Китай Беларусь переместилась с 136 на 38 позицию, что является очень неплохим показателем. «Это свидетельствует о том, что сегодня Китай заинтересован покупать нашу продукцию, и Беларусь отработала соответствующие механизмы, аккредитацию наших видов продукции для реализации на китайском рынке. Китайский потребитель прекрасно знает белорусские продукты и с удовольствием их покупает. Сама Беларусь ассоциируется у китайских покупателей с качественными и экологически чистыми товарами», — сказал Юрий Сенько.

По его словам, в рамках визита планируется подписать более двух десятков документов. Часть из них дадут эффект сразу, другие же будут иметь отложенное действие — потребуют разработки различного рода программ и дорожных карт по их реализации. Но в итоге, уверен посол, наполнение содержанием каждого соглашения даст мощный толчок двустороннему сотрудничеству во всех сферах — от торговли и инвестиций до культуры и спорта.

Многие предприятия уже перешли в работе с китайскими партнерами на расчеты в юанях, и каких-то проблем, в том числе на фоне санкционного давления Запада, практически нет. «Кому в какой валюте удобно, в такой и идет расчет. Сложностей практически нет. Ситуация абсолютно нормальная, стабилизировалась. В ближайшей перспективе мы только будем совершенствовать эту работу», — заверил Юрий Сенько.

Кроме государственного визита Александра Лукашенко, в ближайшее время планируются визиты делегаций из Беларуси в Китай на уровне правительства, министерств и ведомств, которые будут направлены на совершенствование и развитие достигнутых договоренностей.

Китай традиционно входит в тройку торговых партнеров Беларуси. За 2022 год товарооборот Беларуси и Китая составил $5,79 млрд (более 113% к уровню 2021 года). Экспорт товаров составил $1,61 млрд, импорт — $4,18 млрд. Основные статьи экспорта: калийные удобрения, говядина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, лесоматериалы, молоко и сливки сгущенные и сухие. Ведется активная работа по устранению технических барьеров в торговле. По состоянию на 14 февраля 2023 года в системе Главного таможенного управления КНР зарегистрировано 172 экспортных регистрационных номера для 149 белорусских производителей пищевой продукции.

Активно развивается и инвестиционное сотрудничество с Китаем. Это несколько десятков проектов с вложениями на сотни миллионов долларов. За счет правительственных займов Китая по действующим кредитным соглашениям реализовано 25 проектов на общую сумму порядка $4,73 млрд, в стадии реализации находятся 4 проекта на сумму $2,26 млрд. Еще ряд кредитных заявок находятся на рассмотрении китайской стороны.

Освоено более 1,5 млрд юаней (около $243 млн) технико-экономической помощи по 14 проектам.

Между высшими учебными заведениями Беларуси и Китая подписано более 500 прямых договоров о сотрудничестве. В настоящее время в Китае обучается 477 белорусских граждан, а в Беларуси получают образование около 6 тыс. граждан Китая. За 2021-2022 годы разработано более 15 совместных образовательных программ. В сентябре 2022 года осуществлен первый набор студентов для обучения по специальности «биотехнология», разработанной Белорусским государственным университетом и Пекинским университетом.

По линии здравоохранения в 2021-2022 годах Китай на безвозмездной основе предоставил Беларуси в общей сложности 4,9 млн доз вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм». Белорусской стороной самостоятельно закуплено 4,6 млн доз вакцины. Особое внимание уделяется развитию в Беларуси традиционной китайской медицины. Ведется совместная с китайской стороной работа по совершенствованию нормативно-правовой базы применения традиционной китайской медицины в национальной системе здравоохранения Беларуси.

Что касается сферы медицины, то некоторыми подробностями в этом плане с журналистами поделился министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, который уже находится в Пекине. «Мы провели уже достаточно большое количество встреч в преддверии визита. Не только и не столько в Пекине. Мы были в двух провинциях и заключили целый ряд соглашений. В частности, о поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. О работе по поставкам субстанций и целого ряда препаратов, произведенных в КНР, с целью дальнейшей локализации в нашей стране. Прошла встреча с ассоциацией производителей на базе компании «Синофарм», которая всем нам знакома в том числе в связи поставкой вакцин», — рассказал глава ведомства.

По его словам, в преддверии начала визита главы государства состоялись встречи в профильном Министерстве здравоохранения Китая, где рассматривались вопросы стратегического сотрудничества. «Больше всего говорили о том, как развивать отношения в будущем. Как в целом в системе здравоохранения, так и особое внимание уделили развитию индустриального парка «Великий камень», где планируется локализация производства медицинского оборудования, изделий медназначения, препаратов традиционной китайской медицины. Планируем строительство медицинских центров в том числе, которые будут заниматься традиционной китайской медициной и той медициной, европейской в нашем понимании, которая также развита достаточно хорошо в Китае», — рассказал министр.

В целом, добавил Дмитрий Пиневич, Китай проявляет большой интерес к тем позициям, где у Беларуси накоплен высокотехнологичный передовой опыт. Например, в трансплантологии, травматологии, кардиохирургии.

belta.by