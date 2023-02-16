Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается 16 февраля с представителями зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БелТА.

Мероприятие незапланированное, в графике появилось спонтанно. Президент откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей — согласился на разговор.»Искренне и честно — встреча незапланированная. Пресс-секретарь мне доложила, что у нас такая мощная «армия», особенно зарубежных журналистов (россиян я не причисляю к этому числу). Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся», — сказал Александр Лукашенко.

На встречу с главой государства помимо белорусских журналистов прибыли представители СМИ Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии и межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

«Посмотрев на состав сегодняшней нашей встречи, я вижу здесь давних своих знакомых (в частности, журналист BBC Стивен Розенберг, который в ноябре 2021 года брал интервью у Александра Лукашенко. — Прим. БЕЛТА), которые приезжали ко мне, и мы очень основательно некоторое время тому назад беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, что в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне ввинтить в вину, — это еще одна такая интересная фишка сегодняшней встречи», — отметил Президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что сегодняшняя встреча с журналистами не отменяет проведение анонсированного ранее «Большого разговора с Президентом». «Просто получилась некая накладка. У нас буквально через несколько недель состоится Послание Президента народу и парламенту. Два мероприятия, одно за другим, будут некоторые повторения, — пояснил он. — Мы готовим послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого послания».

«Вопрос «Большого разговора», как мы его называем, не снимается, он откладывается. Никакой конспирологии здесь нет. Откровенно вам скажу: получилась некая накладка», — еще раз заметил Президент. По его словам, в дальнейшем будет выделено время для встречи с представителями СМИ в рамках «Большого разговора».

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель