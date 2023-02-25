Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в вопросе применения ограничений в международном спорте дело даже не в государственных символах, хотя и это важно, а в судьбе и жизни самих спортсменов. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БелТА.

Вопрос касался изменившейся риторики международных спортивных организаций. Например, МОК и его президент Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, в том числе на Олимпиаде. Но ряд стран заявляют о намерении бойкотировать в этом случае такие соревнования. «Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?» — поинтересовались у Александра Лукашенко.

«Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем — принимайте решение, — сказал белорусский лидер. — Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах — он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: «Давай войну, давай убивай»? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены. — Прим. БЕЛТА)?»

«Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная — задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать!» — подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.

Источник: http://gp.by

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