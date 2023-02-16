Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию, передает корреспондент БЕЛТА.

«На агрессию против Беларуси ответ будет жесточайший»

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Отвечая на вопрос журналиста BBC, он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. «Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — сказал он.

Президент напомнил, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Беларуси, еще даже до западных стран. «Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков», — перечислил глава государства.

Он также напомнил про заявления западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

«Вы говорите — «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну, — констатировал белорусский лидер. — Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей».

Александр Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и стране в целом, включая давление на русских и русскоязычных, историю с сожжением людей в Одессе: «Вот эти события на Донбассе не с Путина, не с России начались. Они начались как внутренне возмущение в самой Украине. И толчок этому дал Майдан и бегство — отъезд Януковича в этот момент на Донбасс. Он поехал туда, чтобы с Донбасса восстановить порядок в Украине. С этого все началось. При чем здесь Путин, при чем здесь Россия?»

Отвечая на вопрос, стоило ли начинать специальную военную операцию, Александр Лукашенко сказал: «Если смотреть с точки зрения того, что вы наращивали боевые действия со стороны Украины и готовились к войне, стоило. У меня такой же вопрос к вам: стоило ли начинать войну или лучше было бы дать гарантии безопасности России, которые она у вас запросила на бумаге… Что такое этот документ… Ничто. Для вас — Запада, Америки, мы сейчас уже уверены, — это ничто. Но тогда Россия и Путин требовали от вас дать письменный документ гарантий безопасности, что из Украины или Европы, которая рядом, не будет совершена агрессия против России. А чтобы Россия была убеждена, вы должны были подтвердить, что вы никогда на территорию Украины не введете ни ядерного оружия, ни ракетные подразделения дальнего действия. Вопрос: почему вы бумажку не дали России? А потому, что вам эта бумажка не нужна была. Вам нужна была война».

Президент уверен, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, и прежде всего США. Более того, там есть интерес к расчленению Украины. «Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать Западную Украину. Ну это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы Россию обвиняете в том, что она хочет оторвать кусок Украины. А это вы хотите руками поляков расчленить Украину. Вот это будут события. Это уже маски будут сорваны с вас аж до пояса», — сказал он.

«Хотите мира — давайте начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять»

Глава государства призвал к мирным переговорам: «Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите (Запад. — Прим. БЕЛТА). Вы допрыгаетесь до того, что военные придут в Киев и отвернут политикам голову вместе с Зеленским. Украинские военные придут в Киев и всех на место поставят. Потому что они там в мясорубке, а вы (украинские власти. — Прим. БЕЛТА) бегаете по Европе и под аплодисменты просите какое-то оружие, истребители и прочее. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу вы — Европа к этому готова, Европа этого хочет, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят».

Возвращаясь к вопросу, возможна ли «агрессия» со стороны Беларуси, Александр Лукашенко еще раз повторил: «Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно».

«Я должен обеспечить безопасность страны»

Президент также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины: «Россия никогда меня не просила, чтобы мы вместе начали войну против Украины. Россия прекрасно понимает, что у меня проблем море под Брестом, Гродно и там севернее — с Литвой».

Беларусь в данном случае обеспечивает безопасность на западном направлении. «Там на Западе они хотят, чтобы мы пошли туда. И не только туда. Желательно и в Польшу, и в Литву, и в Латвию. Но мы пойдем только в одном случае. Пока другого я не вижу. У меня важнейшая задача — я должен обеспечить безопасность страны, прежде всего на западе», — сказал Президент. Он напомнил, что заявлял об этом еще в первые дни после начала Россией специальной военной операции.

Александр Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы с учетом протяженности границ Беларуси дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что осложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.

«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием», — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси только в условиях мирного времени 75 тыс. в армии. Но в несколько этапов при необходимости в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона.

«Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова», — призвал глава государства.

Вместе с тем он считает, что Запад и Украина пока не готовы к этому. «Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», — констатировал Александр Лукашенко.

В связи с этим он обратил внимание на еще один момент — именно Запад отправляет в Украину воевать наемников, уже более 20 тыс. человек. «Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать. В каком случае я буду готов это сделать, я вам честно и искренне ответил», — отметил Президент.

Один из вопросов касался возможных опасений жителей Беларуси о том, что их сыновья могут быть отправлены воевать в Украину. Глава государства отметил, что людей, в частности в приграничье, тревожит, например, факт падения украинской ракеты. «У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю», — сказал Александр Лукашенко.

Более того, Президент отметил, что он и сам человек военный, и у него трое сыновей. «Я прекрасно понимаю их (жителей Беларуси. — Прим. БЕЛТА) и поэтому не собираюсь посылать туда людей», — добавил он.

«Диалог о мире нужно вести с военными Украины»

Глава государства напомнил, как в прошлом году организовывались переговоры между Украиной и Россией. Президенту удалось убедить украинские власти пойти на диалог с российской стороной. На территории Беларуси удалось организовать пару раундов переговоров. Очередная встреча состоялась в Стамбуле, тогда стороны готовились заключить мирный договор. Но украинская делегация сорвала договоренности.

«Так кто не хочет мира? — задал риторический вопрос белорусский лидер. — Если бы удалось достичь мира, через 5-7 лет этого бы (отказа от договоренностей. — Прим. БЕЛТА) не произошло. Потому что это наука была всем — и одной стороне, и другой. Война показала многое».

Некоторые считают, что Россия не может победить в этой войне, заметил глава государства. Но у него другая точка зрения. «Чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну», — сказал Президент.

«Если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, каким бы странным это ни казалось, этот диалог нужно вести — я убежден в этом — с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и Президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. Вы увидите, что нам все равно — и россиянам прежде всего — придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, какие там политики — со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, — не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя — они там не были. Арестовича-бедолагу выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Там же бросают людей как пушечно мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать — цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться».

«С Россией можно договориться о невероятном»

«С Россией можно договориться о невероятном. Точка. О невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия перед тем, как сесть за стол переговоров. Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, — вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают, — убежден глава государства. — Но только как какая-то другая сила (я считаю, что это военные) сядет за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины».

«Сейчас эйфория: «агрессор» и прочее. Вроде справедливо. И так далее, и тому подобное. Сейчас это так. Но пройдет время (люди, видите, в какой ситуации — и не только в Донбассе, но и во Львове) — и люди у него (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА) спросят, «почему мы всю жизнь должны мучаться, ради чего, что дальше…» А дальше у Зеленского — до последнего украинца война и так далее. Кому это нравится. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь, — подытожил белорусский лидер. — Просто Зеленский должен понимать: он Президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь (то, что он не может, мы это видим) — значит, будут делать другие. Кто — я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится, и другие люди будут договариваться. Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите».

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