Белорусские власти хотят нормальных отношений с Западом, но при одном условии — чтобы он не лез в чужой огород. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Американские журналисты поинтересовались у Президента, как он относится к тому, что белорусское государственное устройство называют диктатурой, а его самого — диктатором. «То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, — это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили: ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии — ничего нет, — отметил Александр Лукашенко. — Мы в Беларуси принимаем решения по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет».

«Мы страну не разграбили, не разворовали. У меня миллиардов на счетах ваших банков нет (правда, вы говорите есть, я вам говорю: заберите). Недостатков, наверное, много. Вот наша страна, мы в ней живем, никому проблем не создаем. Не воюем и воевать не собираемся. Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне как о человеке и «диктаторе». Но мне небезразлично, что вы говорите о моей стране. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условие с моей стороны одно: не лезьте в наш огород. Мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и «политзаключенных» не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы хотели в 2020 году перевернуть страну — мы вам не позволили, и я в том числе. Поэтому не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнерами. Мы готовы сделать все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся», — подчеркнул Президент.