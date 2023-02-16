Белорусские власти хотят нормальных отношений с Западом, но при одном условии — чтобы он не лез в чужой огород. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
Американские журналисты поинтересовались у Президента, как он относится к тому, что белорусское государственное устройство называют диктатурой, а его самого — диктатором. «То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, — это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили: ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии — ничего нет, — отметил Александр Лукашенко. — Мы в Беларуси принимаем решения по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет».
«Мы страну не разграбили, не разворовали. У меня миллиардов на счетах ваших банков нет (правда, вы говорите есть, я вам говорю: заберите). Недостатков, наверное, много. Вот наша страна, мы в ней живем, никому проблем не создаем. Не воюем и воевать не собираемся. Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне как о человеке и «диктаторе». Но мне небезразлично, что вы говорите о моей стране. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условие с моей стороны одно: не лезьте в наш огород. Мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и «политзаключенных» не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы хотели в 2020 году перевернуть страну — мы вам не позволили, и я в том числе. Поэтому не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнерами. Мы готовы сделать все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся», — подчеркнул Президент.
Говоря о миграционных процессах, Александр Лукашенко подчеркнул, что обеспокоен тенденциями. Вместе с тем он заметил, что миграция характерна для всех стран. «У нас есть поговорка: каждый человек ищет, где лучше, а рыба — где глубже. Человеку выбирать, где ему жить. Мы будем делать все, чтобы наши люди у нас работали», — заявил Президент.
Глава государства отметил, что в Беларуси живут умные и талантливые люди, в стране им дается хорошее образование. «Те, кто туда уезжает и хотят уехать, — они же талантливые и образованные. Значит, наша система работает. Я рад этому. Но, конечно, хочу, чтобы они здесь жили и работали, — сказал он. — Если кто-то хочет уехать на Америку работать, у меня единственное как у Президента и человека требование: заплати за образование, которое здесь получил бесплатно, по стоимости Америки и езжай. Так едут же, не заплатив, и мы еще на уровне законов этого не потребовали. Поэтому если кто-то хочет уехать — пожалуйста».
С другой стороны, обратил внимание Александр Лукашенко, многие из тех, кто когда-то уехал из Беларуси, возвращаются на родину. Причем они приобрели за рубежом новый опыт, изучили новые технологии и готовы внедрять их в родной стране. «Что в этом плохого? Я это понимаю. Это нормально, — сказал он. — А то, как вы думаете, что все бросили Беларусь и у нас отток специалистов колоссальный, — неправда. Кстати, сегодня на Запад у нас уже не очень стремятся».
«Да, вы богаче. Да, вы долларом этим зеленым можете заманить человека и привлечь талантливых людей, наверное, больше, чем я. Некоторые люди на это поддаются и едут, но их становится все меньше и меньше. Потому что они начинают ценить свое, свою землю. И понимают, что, где он родился, там и пригодился. Поэтому, да, проблема есть, я хотел бы, чтобы меньше уезжали. Но особо не переживаю, потому что обратная дорога у них есть. Они оттуда могут вернуться обратно и работать здесь, получив там дополнительную практику», — отметил Президент.