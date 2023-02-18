Милитаризация Польши и стран Балтии, ситуация в Украине усиливают риски и вызовы для нашей страны. В сложившейся обстановке для Беларуси самое главное – поддержание мира и обеспечение безопасности собственных граждан. В особом тонусе нынче армия, противостоять угрозам учатся и гражданские – недавно как раз с республиканскими органами государственного управления прошла масштабная тренировка по вопросам обеспечения национальной безопасности. Особый акцент на патриотизме сделан и в школах. О роли наших Вооруженных Сил и готовности каждого настоящего патриота защищать свою землю – в нашем материале.

Сказано

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Я сделаю все, чтобы вы жили в мирной и спокойной стране. Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать (я вместе с вами как Главнокомандующий) только в одном случае: если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государства. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы — за мной. Я это не скрываю, но не дай бог!

Во время открытого урока «Историческая память – дорога в будущее», 1 сентября 2022 года

Полная готовность

Наши Вооруженные Силы сейчас находятся в состоянии не просто постоянной, а повышенной готовности. Шутка ли, именно армия в нынешний момент – наиболее активно реформируемая и обучаемая структура национальной безопасности. Причем учиться, чтобы соответствовать реалиям времени, ей приходится непрерывно. За рамки прежних стандартов вышли войны и методы их ведения. Новые действия, тактика, стратегия, вооружения и средства поражения – все это требует соответствующего уровня не только оснащения войск, но и их подготовки.

— Военное руководство страны с учетом последнего мирового военного опыта и событий российской СВО в Украине сделало правильную и своевременную ставку на переформатирование основных взглядов на военное строительство и сотрудничество в военной сфере, — отмечает эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко. — Значительные изменения претерпели и подходы к боевой подготовке. Здесь четко сработал суворовский принцип: учиться тому, что необходимо на войне.

Особенностью современного периода является то, что времени очень мало. Все отрабатывается оперативно в кратчайшие сроки. Наша задача держать гарантированный уровень безопасности на внешнем контуре. И это у белорусской стороны получается вопреки постоянным провокациям на границе и вблизи ее. Взятый акцент на упреждение дает ощутимые результаты. Это даже видно по нашей манере реагирования на западные выпады. Все крайне спокойно, без лишних эмоций и рывков.

Великолепным примером военной дальновидности стоит считать выбор бригадного построения с акцентом на мобильности, где силы специальных операций и оперативного реагирования являются ключевыми в современной войне. Оснащенность наших Вооруженных Сил максимально подняла уровень боеспособности и готовности дать отпор самым наглым дерзким выпадам в сторону Беларуси. Это и авиация, и танки, и ракетные комплексы современных поколений и модификаций. «Полонезы», «Искандеры» и С-400 на боевом дежурстве – наш военно-политический бронежилет. Наши экипажи и расчеты полностью обучены к их применению. Наш противник уже прекрасно понимает, что это повод считаться с нами. Можно шипеть, но лучше не двигаться в нашу сторону. Отечественный военпром в данной ситуации тоже оказался на высоте. Белорусские разработки не отстают от запросов времени. Наш конек — модификация бронетехники, систем ПВО и залпового огня. У нас в серийный уровень выходит стрелковое вооружение, решаются задачи по боеприпасам. Хорошо зарекомендовали себя позиции РЭБ и БПЛА. Мы также учли все нюансы мобилизационных мероприятий в России и Украине. Да, нам сейчас мобилизация не требуется, штатные силы обеспечивают военные возможности страны на современном этапе, но механизм, как говорится, смазан и обслужен. От сборов у нас мужики не бегают.

Союзник подставляет плечо

Единая региональная группировка войск, создание учебно-боевых центров совместной подготовки, поставка современного вооружения, совместные учения… Границы Союзного государства Беларусь нынче охраняет совместно с Россией. Недавно в нашем небе совместные задачи в рамках маневров отрабатывали авиационные подразделения вооруженных сил двух наших стран. Оттачивали взаимодействие. Без поддержки союзников Беларуси нынче было бы действительно сложно. Военный эксперт Сергей Чичилов объясняет почему:

— Учитывая сложную военно-политическую ситуацию вокруг белорусских границ, с учетом наращивания военных группировок как в странах НАТО, так и в Украине, с учетом поставок в ту же самую Польшу современных образцов вооружений, например «Хаймарсов» с дальнобойными ракетами, танков «Леопард», истребителей F-35, предназначенных для завоевания воздушного превосходства на территории вероятного противника, особое значение приобретает оборона белорусских рубежей, в том числе в рамках региональной группировки войск.

Противостоять такому сопернику, как НАТО, в одиночку невозможно. Численность сосредоточенных вокруг наших границ войск и их вооружения значительно превосходит белорусские Вооруженные Силы. Именно с этой целью была расширена работа с Российской Федерацией. Беларусь и Россия фактически создали единое оборонное пространство, а поэтому вооруженные силы наших стран должны уметь взаимодействовать, чтобы противостоять всем возможным угрозам.

Россияне в любом случае имеют хороший боевой опыт за счет участия в военных действиях в Сирии, Украине. Этот опыт полезен и нам. Но и России с нами выгодно сотрудничать. Мы для них, по сути, буферная зона между НАТО и их страной. Если бы не Беларусь, граница НАТО от России была бы на расстоянии менее 700 километров.

Граница на замке

О том, как белорусские Вооруженные Силы совместно с пограничниками охраняют рубежи нашей страны, председателю правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадиму Гигину в ходе недавней командировки довелось увидеть воочию. Политолог не скрывает: ситуация на южных границах нынче напряженная.

— Чтобы вы понимали, как сейчас выглядит погранпереход на украинской границе: он окружен бетонными блоками, там стоят мешки с песком, сделаны соответствующие инженерные сооружения, действует усиленный порядок охраны, пограничники охрану границы осуществляют вместе с нашими войсками, — рассказывает эксперт. – Там, в частности, находятся силы специальной операции. Ребята четко знают свои позиции. По ту сторону границы — 17 тысяч человек, большая часть из них на волынском направлении. Причем это не какие-то теробороновцы. Это вооруженные силы Украины. Но наши Вооруженные Силы ведут себя спокойно, хотя их толкают на провокации. Даже когда мы находились вдоль границы в Ельском районе, с той стороны – в Житомирской области — они подняли квадрокоптер. Но что бы там ни говорила их пропаганда, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Речь не только о российско-белорусской группировке. У нас очень мощная ПВО, мы это доказали. Удалось мне увидеть и нашу огневую мощь – уже белорусские «Искандеры» с баллистическими и крылатыми ракетами и наши «Полонезы». Это очень серьезное оружие.

Наши ребята понимают свою задачу. Задачу обороны рубежей. Более того, белорусские военные постоянно отрабатывают наиболее вероятные сценарии. В стране регулярно проводятся учения не только с участием военнослужащих, но и с участием государственных служащих, всей системы обеспечения нацбезопасности. Поэтому я хочу сказать, что наша граница защищена.

Сила – в патриотизме

К службе в армии, готовности защищать свою страну в Беларуси готовят со школьной скамьи. Акцент – на патриотическом воспитании. Причем на основе исторической памяти. Неспроста. Руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» Владимир Габров настаивает: просто научить нынешних подростков единоборствам, владению оружием, дать возможность накачать мускулы мало. Главное – заложить в их мозги истинные ценности, привить любовь к Родине. Семья, школа, колледжи и вузы, военно-патриотические классы и центры – работать в этом направлении нужно только сообща. В вопросе воспитания молодежи в нашей стране нынче выстроена целая система. И она работает.

— Наши недруги планомерно, год за годом, через интернет, через смартфоны, которые в кармане теперь у каждого, воздействовали на мозги. Может ли молодежь разобраться в этой информации, особенно если рядом нет учителя, друга, старшего брата, который бы сказал, где белое, а где черное? Я стараюсь быть таким наставником. А в качестве помощников приглашаю уникальных и знаменитых в своем роде людей, — рассказывает о своем примере руководитель «Скифа». — С ребятами говорю на их языке. Таким образом я налаживаю коммуникацию даже с самыми зажатыми. Тогда дети начинают слушать и слышать.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель