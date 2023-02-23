По оценкам ВОЗ, во всём мире от депрессии страдает порядка 280 млн. человек. Депрессия отличается от обычных перепадов настроения, эмоциональных реакций на трудные жизненные ситуации. К сожалению, несмотря на существование известных и эффективных методов лечения психических расстройств, более 75 % людей не получают никакого лечения и помощи.

Самые распространённые мифы и депрессии.

-Депрессия — это не болезнь, а причуда или каприз.

-Депрессия указывает на лень и слабость характера.

-Депрессия-это просто плохое настроение.

-При депрессии человек всегда плачет и не выходит из дома.

-При депрессии надо веселить человека и убеждать, что всё будет хорошо.

Сейчас мы часто сталкиваемся с маскированными депрессиями или с депрессией с улыбкой на лице. В мире продвигается идея человека, который многозадачный, всегда развивается, всё успевает, всегда на позитиве, что является признаком успешности. Получается, что депрессия и её симптомы-признаки неуспеха. Для людей, которые стремятся всегда быть абсолютно хорошими и успешными особенно сложно поделиться своими истинными переживаниями, которые расходятся с общепринятыми нормами успеха. Иногда люди в депрессии пытаются поделиться своими переживаниями, но сталкиваются с мифами и им говорят, что это блажь и лень «зато у тебя есть то-то и то-то». И тогда человек остаётся в одиночестве со своими переживаниями и с маской улыбки на лице, что только усугубляет депрессию.

Да, депрессия возникает на фоне слабой и неустойчивой самооценки, но так же она возникает на основе нейробиологических состояний и может возникнуть у людей, которых мы видим как сильных.

Берегите себя и своих близких и при длительных подавленных состояниях обращаться к специалистам.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру:

-«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61,

-Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11.

-Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру 8-0232-75-55-97.

-УЗ « Буда-Кошелевской ЦРБ» бесплатно, а так же на анонимной платной основе:

Врач-психотерапевт: 7-66-41;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.

Врач — психотерапевт Евдокимова В.А.