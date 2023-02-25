Сегодня на центральной площади города было многолюдно. И это неудивительно: с давних времен у белорусов существовала традиция весело и с размахом провожать зиму и встречать весну. Масленицу с большим удовольствием отмечают как взрослые, так и дети. Здесь каждый находит забавы и развлечения себе по душе.

Ярким и значимым элементом праздника являются масленичные гулянья. Работники культуры Будакошелевщины постарались на славу, подготовив незабываемое и увлекательное мероприятие. Веселые скоморохи не давали скучать гостям праздника. Выступление творческих коллективов центрального районного дома культуры зажигало и заставляло идти в пляс.

Юные будакошелевцы с большим удовольствием и азартом участвовали в концертно-игровой программе с конкурсами и соревнованиями. Были определены самые быстрые и ловкие, а также лучшие поедатели блинов.

К слову, блины являются главным атрибутом праздника и символизируют солнце. Их сегодня было вдоволь. Гостинные дворы удивляли блинами, и выпечкой, разносолами и другими угощениями на любой вкус. Столы буквально ломились от разнообразия яств. Блины с медом, да со сметаной, с творогом и с мясом, с вареньем да с маслицем. Прямо с пылу, с жару! Угоститься ими мог каждый желающий.

Кроме того, была организована и выездная торговля. РУП «Белоруснефть-Особино» удивляло горожан и жителей района своими шашлыками, блинами, выпечкой и другой продукцией.

На празднике нашлось место и спортивным состязаниям, в которых можно было испытать свои силы, меткость, ловкость и выносливость. Нашлось немало желающих побороться за главный приз – поросенка, забравшись на масленичный столб.

По сложившейся традиции веселый праздник завершился сжиганием на костре чучела Зимы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора