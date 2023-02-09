Очередная схема мошенников связана с оплатой коммуналки в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Мошенники создают сайт, визуально похожий на банковский, и продвигают его в поисковых системах и социальных сетях. В итоге пользователь, решивший оплатить услуги не через интернет-банкинг, рискует попасть на фишинговую страницу. А если ввести там реквизиты карты, то это чревато хищением денег со счета. Такие факты отмечаются по всей стране.

Распознать поддельный сайт просто. Необходимо обратить внимание на доменное имя — на фишинговом сайте рядом с официальным названием будут расположены дополнительные символы. Кроме того, многие разделы окажутся неактивными или при клике оповестят об ошибке.

Чтобы не попасться на подобные уловки, следует проявлять бдительность при совершении платежей, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию. Правоохранители в кратчайшие сроки заблокируют фишинговый сайт.

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