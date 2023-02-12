Для того чтобы сон был глубоким и спокойным, без кошмаров и вскакиваний посреди ночи, необходимо правильно к нему подготовиться. Способы сделать это перечислил врач Дмитрий Шевцов в эфире программы «Рецепт здоровья» на «Альфа Радио».



В первую очеред Дмитрий Шевцов подчеркнул важность прогулок на свежем воздухе.

– В идеале нужно за несколько часов до сна погулять на свежем воздухе. Неважно, где вы живете: в сельской местности или в городе. Уделите хотя бы полчаса на прогулку, а лучше – 45–60. Этого достаточно для того, чтобы вы насытили свой организм кислородом, отдохнули, – сказал он. – Желательно не сидеть на лавочке и смотреть в телефон, а ходить. Даже если делаете это медленно, организм начинает работать совсем по-другому, нежели бы вы просто сидели.

Также перед сном врач порекомендовал принять душ, провести гигиенические процедуры.

– Самое главное – за два часа до сна вы не должны пользоваться никакими гаджетами. Это принципиальная позиция. Телевизор можно посмотреть за час до сна, этого будет достаточно, чтобы вы могли перестроиться и перейти ко сну. А чем меньше гаджет, тем подальше его использование нужно отодвигать от времени отхода ко сну, – предупредил специалист. – Почему? Концентрация зрения на маленьком экране, смена картинок, позиций, видео, фотографий – это все достаточно мощно возбуждает мозг, и ему будет намного сложнее успокоиться, привести себя в норму, чтобы нормально отойти ко сну. Отнеситесь к нему как к абсолютно отдельному, но очень важному органу.

Кроме того, Дмитрий Шевцов отметил, что важно не переедать перед сном. Он объяснил:

– Вы должны понимать: для того чтобы метаболизм запустился до сна и вы потом чувствовали себя бодро, желательно принимать пищу за три-четыре часа до сна. Я не говорю не есть после 18, 20 или 21 часа – все зависит от того, во сколько вы ложитесь спать. Можно выпить воды, но немного, чтобы организм не будил вас ночью.

sb.by