Три концлагеря появились в начале марта 1944 года на оккупированной территории, в непосредственной близости от линии фронта, неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник.

В 1944-м командование вермахта широко применяло практику использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути наступления советских войск. Создание лагерей преследовало именно такую цель. Сюда доставили, согласно разным данным, от 50 до 100 тысяч человек из Гомельской, Могилевской, Полес­ской областей Беларуси, Смоленской и Орловской областей России. За менее чем 10 дней в лагерях было умерщвлено около 20 тысяч человек.

Территория представляла собой обнесенный колючей проволокой участок болотистой местности. По углам сторожевые вышки высотой до семи метров. Деревья и кустарники вдоль ограждения были вырублены, подходы с наружной стороны заминированы. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников не кормили, не давали воды.

Именно здесь впервые в мире фашисты массово применили бактериологическое оружие. Немецкое командование сознательно приняло решение не разделять тифозных больных и здоровых людей. Через заболевших узников гитлеровцы готовились заразить тифом и другими инфекциями воинов Красной армии, которые уверенно наступали и теснили оккупантов.

Март 1944 года выдался холодным. Женщины собирали детей на ночь в группы по 15–20 человек, укрывали чем мог­ли. Пить приходилось болотную воду. Каждый день и ночь уносили сотни человеческих жизней. Хоронить мертвых не разрешалось, в первые дни узники сами складывали трупы в одно место. Когда же у людей не осталось сил, вся территория за проволокой оказалась просто усыпана безжизненными телами.

18 и 19 марта войска 65-й армии Белорусского фронта под командованием генерал-лейтенанта Павла Батова освободили из Озаричских лагерей 33 480 человек, в их числе 15 960 детей в возрасте до 13 лет, 13 072 женщины и 4 448 стариков.

Перед воинами 65-й армии предстала жуткая картина: тысячи истощенных людей в тифозном бреду лежали в болотной жиже под дождем и снегом. Сразу же были приняты меры противодействия эпидемии. Оборудованы приемные пунк­ты, полевые бани, столовые, оказывалась первая медицинская помощь. Около 250 воинов, несмотря на все предосторожности, заболели сыпным тифом, многие умерли после освобождения.

Военная прокуратура 65-й армии провела расследование преступлений, совершенных нацистами в концлагере «Озаричи». Заключение по материалам расследования дела по истреблению советских граждан, утвержденное 4 апреля 1944 года военным прокурором 65-й армии, полковником юстиции Бураковым, было передано Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. Впоследствии протокол заседания комиссии и следственные материалы по концлагерю «Озаричи» рассмат­ривались на Нюрнбергском процессе. В обвинительном заключении Международного военного трибунала № 1 преступления, совершенные в концлагерях «Озаричи», отнесены к военным преступлениям, а именно: «Нарушение законов и обычаев войн», а сами лагеря признаны судом «концентрационными лагерями на открытом воздухе».

По окончании войны в 1946–1947 годах состоялись судебные процессы по обвинению в преступлениях, совершенных в концлагерях «Озаричи». Вильгельм Кейтель и Альфред Йодль, дававшие указания уничтожать гражданское население, приговорены к смертной казни через повешение. Принимавшие участие в депортации гражданского населения в концлагеря приговорены к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет.

В мае 1965 года на месте Озаричского лагеря смерти возведен памятный обелиск. После реконструкции 1974 года памятник представляет собой три стелы, на которых высечены образы узников – женщин, детей, стариков. А на постаменте – венки и живые цветы в память о тысячах заключенных, навеки оставшихся в «Озаричах».

В конце 2021 года областная ассоциация местных Советов депутатов организовала конкурс для поддержки и стимулирования гражданских инициатив по решению местных социально значимых вопросов. Инициативная группа Озаричского сельисполкома выдвинула на конкурс свой проект по реконструкции мемориального комплекса. Идею поддержали на всех уровнях, началась ее реализация. Вне всякого сомнения, белорусы должны помнить об этом страшном месте, эта память через поколения будет отзываться болью в наших сердцах.

Проект готов, дело за малым В соответствии с решением областного исполнительного комитета от 20 июля 2022 года№ 564 объект включен в инвестиционную программу Гомельской области на 2022–2024 годы, утвержденную решением областного Совета депутатов 29 декабря 2021 года № 302. Государственным предприятием «Гомельское областное УКС» разработана проектная документация реконструкции мемориального комплекса «Озаричский лагерь смерти», в ходе которой планируется реставрация существующего захоронения, а также возведение новых элементов. Среди них «башня памяти», «стена скорби», «камень прозрения», символическое захоронение узников, памятный знак воинам-освободителям и военным медикам, стилизованные столбы ограждения с архивными фотографиями. Кроме того, на территории комплекса будут возведены здание музея и другие объекты.

Источник: http://gp.by

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