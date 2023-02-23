Перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, издан в новой редакции. Соответствующее постановление Минздрава от 9 февраля 2023 года №27 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В перечень вошли лекарственные препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, противогрибковые средства для применения в дерматовенерологии, антивирусные средства для системного применения, иммуностимуляторы, анестезирующие средства и другие препараты. Исключены лекарственные препараты, госрегистрация которых истекла. В список также включен ряд наименований препаратов, имеющих порядок отпуска «по рецепту».

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Источник: http://gp.by

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