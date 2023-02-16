По словам разработчиков закона, это будет не только удобно, но и финансово выгодно — сейчас министерство финансов готовит соответствующий указ.
Минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Беларуси снизится по аналогии с Россией — до 5 дней, такое решение депутаты Парламентского собрания Беларуси и России приняли сегодня на заседании в Минске, передает корреспондент Sputnik.
«Этот вопрос — снижение минимального срока страхования до 5 дней — лежит в плоскости унификации белорусских и российских подходов в области автострахования. Сейчас подходы различаются: если в РФ можно застраховать транспорт на минимальный срок 5 дней, у нас — 15. Поэтому если мы унифицирует законодательство, сроки должны быть едины для всех», — отметил заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец.
Он подчеркнул, что сейчас министерством финансов Беларуси ведется работа по подготовке соответствующего указа, которым эти сроки будут приведены к единому знаменателю. По его словам, для автомобилистов это будет не только удобно, но и финансово выгодно.
Плата будет не в евро
В настоящее время при выезде в Россию из Беларуси на личном авто нужно покупать отдельную страховку. Как правило, полис «Зеленой карты» на 15 дней для легковых машин стоит 10 евро, национальный полис ОСГОВТС для легковушек объемом двигателя от 1.8 до 2.5 литров обойдется почти в 4 евро. Плата за 5 дней страховки составит в разы меньше.
Что касается объединенного ОСАГО, который, как планируется, заработает летом 2023 года, плата за него будет вноситься в национальных валютах, а не в евро.