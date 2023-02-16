По словам разработчиков закона, это будет не только удобно, но и финансово выгодно — сейчас министерство финансов готовит соответствующий указ.

Минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Беларуси снизится по аналогии с Россией — до 5 дней, такое решение депутаты Парламентского собрания Беларуси и России приняли сегодня на заседании в Минске, передает корреспондент Sputnik.

«Этот вопрос — снижение минимального срока страхования до 5 дней — лежит в плоскости унификации белорусских и российских подходов в области автострахования. Сейчас подходы различаются: если в РФ можно застраховать транспорт на минимальный срок 5 дней, у нас — 15. Поэтому если мы унифицирует законодательство, сроки должны быть едины для всех», — отметил заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец.