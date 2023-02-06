Летно-тактические учения Беларуси и России были открытыми и носили сугубо оборонительный характер. Об этом на телеканале СТВ рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович, сообщает БелТА.

Как отметил Андрей Лукьянович, недавно завершились совместные летно-тактические учения Беларуси и России. «Мы уже подвели итоги, и теперь наступает самый главный момент — анализ результатов учений. Целью учений было повышение оперативной совместимости. На каждом этапе нужно было действовать сообща, результативно и эффективно. А результаты у нас есть. Во-первых, мы использовали самолет А-50, который позволил нам значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах», — сказал Андрей Лукьянович.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО, не менее важным моментом стала отработка вывода авиации из-под удара. «Мы отработали перебазирование авиации на наши аэродромы и России. Также мы использовали гражданские аэропорты, что значительно повышает живучесть нашей авиации. Используя опыт российских коллег, мы изменили отдельные формы боевых порядков и способ боевого применения нашей штурмовой и армейской авиации», — отметил командующий ВВС и войсками ПВО.

Андрей Лукьянович подчеркнул, что учения были открытыми, не были направлены против третьих лиц и носили сугубо оборонительный характер. «Исходя из сложной военно-политической ситуации, у нас создана региональная группировка войск (сил). Был усилен и авиационный компонент, летно-тактические учения, которые мы проводили, — один из элементов слаживания наших и российских экипажей. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства», — заключил Андрей Лукьянович.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель