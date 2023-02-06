Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, погибли 284 человека, в соседней Сирии — 237, сообщает ТАСС. Как отмечают турецкие сейсмологи, это землетрясение может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее время.

Землетрясение

Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 4.17 по местному времени (совпадает с минским временем). Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах — Адане, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Они ощущались также в столице Анкаре, которая расположена в 600 км от эпицентра.

Позже еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп. Также произошло 22 афтершока. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. Спустя несколько часов после первого землетрясения в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики объявили, что магнитуда афтершоков в Турции стала снижаться до 3,9-4,1.

Землетрясение затронуло Сирию. Наибольший ущерб нанесен провинциям Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Сильные колебания земной поверхности также ощущались во многих районах Ливана, включая Бейрут и долину Бекаа. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В домах и квартирах в Никосии ощущалась вибрация стен и перекрытий: раскачивались люстры, звенела посуда, двигалась мебель.

Подземные толчки ощущались в столице Ирака Багдаде. Ощутимые раскаты продолжались несколько минут, в зданиях трясло стены. Жилые кварталы и гостиницы в центре города не пострадали. О разрушениях и пострадавших по стране также не сообщалось.

Жертвы и разрушения

В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких провинциях — Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. Всего разрушено более 100 жилых зданий, в том числе многоэтажные жилые строения.

После землетрясения произошел взрыв на газопроводе в провинции Хатай на юго-востоке Турции. О пострадавших пока не сообщается.

По данным местных СМИ, при землетрясении обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.

В Сирии жертвами землетрясения стали 237 человек. На данный момент поступили сведения о погибших в Алеппо, Латакии и Хаме. Число пострадавших превысило 600. Как подчеркнул помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия, это еще не окончательные цифры, и число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ.

Десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

Действия властей

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Он предполагает международную помощь в устранении последствий землетрясения. На юго-восток страны из других регионов республики направили спасательные расчеты для извлечения людей из-под завалов.

В Анкаре организовали экстренный центр в здании Управления по чрезвычайным ситуациям. В его работе принимают участие вице-президент Фуат Октай, глава МВД Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум. О ситуации в пострадавших от землетрясения регионах проинформирован президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Руководитель турецкого Красного Полумесяца Керем Кынык заявил, что организация начала поставлять запасы крови для оказания помощи пострадавшим. Он призвал жителей республики сдавать ее дополнительно.

Для участия в устранении последствий землетрясения ВВС Турции задействовали транспортные самолеты.

Отмечается, что аэропорты в Анкаре, Анталье и Стамбуле продолжают работу.

Тем временем в Сирии реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны. В Алеппо, Латакию и Хаму направляются бригады врачей и лекарственные препараты из других районов.

На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение. Ремонтные бригады в провинциях Алеппо и Латакия ведут проверку состояния железнодорожного полотна и мостов.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров страны для обсуждения последствий землетрясения. Глава государства провел совещание с министрами по поводу ущерба, причиненного стихией, а также необходимых мер, которые будут приняты властями в этой связи.

Прогнозы экспертов

Турецкие сейсмологи сравнили произошедшее с землетрясением 1999 года. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тыс. человек.

Между тем департамент гражданской защиты Италии предупредил об опасности возникновения цунами у южных берегов страны. Всем рекомендовано отдалиться от прибрежных зон и следовать указаниям местных властей.

Согласно расчетам Центра предупреждений цунами Национального института геофизики и вулканологии, волны, которые формируются в результате быстрого перемещения больших масс воды, могут достигнуть юга Италии ранним утром понедельника, берегов Калабрии, Апулии и Сицилии. По наблюдениям специалистов из департамента, пока волны не превышают 15 см, указывает газета «Мессаджеро». По данным газеты «Репубблика», в Калабрии временно прекращено движение поездов.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель