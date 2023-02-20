Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в четырех областях Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Брестской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областях.

Сегодня днем на большей части территории республики сохранится усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

МЧС предупреждает, что сильный порывистый ветер может стать причиной падения деревьев, нарушения электроснабжения, обрывов линий связи и электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель, зданий и сооружений. Также неблагоприятные погодные условия могут стать причиной снижения видимости, затруднения движения транспорта, увеличения вероятности возникновения ДТП и травматизма.

Рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Необходимо остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

БелТА