Сегодня слова поздравления звучали в адрес Валентины Жуковой, управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО, которая празднует свой юбилей.

От лица районного исполнительного комитета поздравления Валентине Ивановне адресовал заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию, большой вклад, внесенный в развитие предприятия, Валентина Жукова отмечена Благодарностью районного исполнительного комитета. Заслуги и вклад в развитие и становление предприятия, которому Валентина Ивановна посвятила более 20 лет, неоценимы. Не случайно, еще одной значимой наградой в ее копилке стали юбилейная грамота и медаль в честь 85-летия Гомельской области.

Как отметил Артем Гришай, сегодня СА «АМИПАК»-ОАО – одно из основных предприятий-экспортеров района, демонстрирующее устойчивый рост экономических показателей. Предприятие ведет целенаправленную работу по наращиванию объемов экспорта, постоянно расширяя географию поставок. Коллектив работает над выпуском конкурентоспособной на внешних рынках продукции, разработкой ее новых видов, модернизацией производственных процессов.

К слову, по словам Валентины Ивановны, благодаря надежному и слаженному коллективу, удается не только держаться на плаву, но и выходить на новый, более высокий уровень.

В свою очередь «Авангард» присоединяется к поздравлениям и желает Валентине Ивановне крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе, благополучия и достижения поставленных целей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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