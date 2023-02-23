В конкурсе приняли участие лидеры детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. 8 конкурсантов достойно заявили о себе и доказали, что они заслуживают звания «Лидер».

Три очных этапа: визитка «Я – лидер года 2023», защита социального проекта «Моя инициатива» и творческий блок «Талант» составили конкурсную программу. Кроме этого, конкурсанты готовили и заочные задания: презентационный пост в социальных сетях и сторителлинг.

Жюри оценивало не только уровень подготовки конкурсных заданий, но и лидерские навыки самих участников, уровень ораторского искусства, способность привлечь внимание слушателей, умение отстаивать свое мнение. К примеру, после конкурсного блока «Моя инициатива» участникам предстояло отвечать и на дополнительные вопросы, касающиеся их социальных проектов.

В конкурсном блоке «Талант» молодежь ярко и разнообразно продемонстрировала свои творческие умения в чтении стихов, исполнении песен, игре на гитаре, танце и демонстрации трюков чирлидинга.

Победителем смотра-конкурса «Лидер года-2023» стал учащийся Коммунаровской школы Савелий Глушаков, который по праву забрал переходящий приз в свое учреждение образования. Победитель представит наш район на областном этапе конкурса. Дипломы второй степени – у Виктории Кобрусевой из Уваровичской школы и учащейся районной гимназии Регины Пракопенко. Дипломов третьей степени удостоены учащаяся Пенчинской школы Софья Цуранкова и учащийся Бушевской школы Станислав Сивенков. Остальные конкурсанты отмечены дипломами участников. Все ребята получили подарки не только от организаторов конкурса, но и специальные призы от РК ОО «БРСМ».