На повестку дня была вынесен вопрос о проводимой работе по увеличению численности и охвата профсоюзным членством в организациях агропромышленного комплекса, результаты мониторинга рейдовой группой техинспекторов труда ФПБ по соблюдению требований по охране труда на территории района, а также проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня женщин.

Была отмечена положительная работа по охране труда в опытном лесхозе, районном центре гигиены и эпидемиологии и ЦРБ.

Помимо основных вопросов, председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева обсудила с участниками заседания ведение информационной работы в первичных профсоюзных организациях.

Алина ЮРИНСКАЯ

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