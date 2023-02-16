Разработан алгоритм определения детей в учреждения дошкольного образования, что позволит осуществить процедуру постановки на учет в электронной форме через единый портал электронных услуг.

В стране созданы условия для получения дошкольного образования представителями всех социальных групп. В прошлом году доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование, достигла 89,5 процента. В Министерстве образования отметили, что впервые предоставлена возможность получать дошкольное образование на дому детям, которые по медицинским показаниям постоянно не могут посещать учреждение дошкольного образования.

Разработан алгоритм определения детей в учреждения дошкольного образования. Это позволит в текущем году осуществлять процедуру постановки на учет в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Организована работа по визуализации информации о наличии свободных мест в каждом учреждении дошкольного образования в регионах. На интернет-портале Министерства образования, сайтах облисполкомов и Мингорисполкома размещены интерактивные карты со ссылками на все учреждения дошкольного образования (УДО) регионов, г.Минска.

Источник: http://gp.by

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