Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту – основа сохранности жизни и здоровья граждан и их имущества. Однако не все понимают, что непотушенный окурок или брошенная спичка может привести к трагедии, а неправильная эксплуатация печного отопления или электрооборудования приводит к возгоранию.

— Рост пожаров на территории района и гибели на них людей требует принятия дополнительных мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, — информирует первый заместитель начальника отдела Илья Горушкин. — В связи с чем работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС, на протяжении двух дней, проводили очередной комплекс профилактических мероприятий на территории Узовского сельсовета, где наблюдается увеличение пожаров на одном из которых погиб человек.

Первый день групповой отработки начался с заседания общественного пункта охраны правопорядка, на который были приглашены граждане, ведущие асоциальный образ жизни. С ними проведены беседы на противопожарную тематику с демонстрацией видеофильма «Последняя сигарета».

Далее продолжились мероприятия в здании сельского Совета, где состоялся сельский сход граждан. Перед входом субъекты профилактики провели на интерактивных площадках в обучающей форме занятия с гражданами на тему безопасности жизнедеятельности. Разобрали правила пользования электрооборудованием, газом в быту, на плакате «Печь» повторили правила её эксплуатации, научились правильно вызывать экстренные службы, проверили на работоспособность автономный пожарный извещатель.

Не остались в стороне и трудовые коллективы организаций, расположенные на территории сельсовета. Работникам довели основные требования пожарной безопасности, рассказали, по каким причинам происходят возгорания в домовладениях.

Во второй день офицерским составом отдела с максимальным охватом обследованы жилые дома категорированных групп граждан. Особое внимание при обследовании уделялось эксплуатации отопительных печей, электропроводки, наличии и исправности автономных пожарных извещателей. С гражданами провели профилактические беседы об опасности курения в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

— Основной причиной гибели людей в огне является неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказал Илья Горушкин. – Очень важно не допускать курение в доме, особенно в местах для отдыха, после курения убедиться, что окурок потушен, только потом его выбрасывать, а в место пепельницы использовать предметы из негорючих материалов.

Каждому проживающему в домах спасатели вручили памятки на противопожарную тематику.