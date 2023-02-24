Красные и бордовые, желтые и оранжевые, полосатые и даже черные – пожалуй, нет ни одного огородника, который бы не выращивал томаты. Нужно приложить немало усилий, первым делом – в положенные сроки высадить рассаду, правильно за ней ухаживать: кормить, поить и защищать. Как это делать, рассказывает Ксения Белоокая из Лиды.

Каждый год на участке нашей героини разрастается настоящее томатное царство: округлые, удлиненные, грушевидные, сливовидные и обязательно помидорки черри, которые украшают любой салат. Трудиться над будущим урожаем Ксения начинает, когда еще снег на улице лежит – в конце февраля-начале марта. Первым делом, по ее словам, нужно определиться с выбором семян на рассаду.

– Существует несколько важных правил, при выполнении которых ежегодно вы будете собирать со своих грядок большой урожай ароматных томатов. Важно угадать со сроками высадки рассады, – уточняет собеседница. – Лично я берусь за нее после 8 марта, хотя все зависит от сорта. Скороспелым, например, требуется меньше времени для созревания, чем средне- или позднеспелым. Смотрите наперед: определитесь с ориентировочной датой посадки в грунт и, отсчитав от нее положенные дни, беритесь за рассаду. Как правило, это 50-60 дней. И еще 5 дней заложите на прорастание семян.

Есть требования и к почве – не в каждом грунте томаты будут чувствовать себя отлично. Она должна быть высокопитательной и рыхлой, пропускающей воду и воздух к корням растений. Частенько огородники смешивают перегной и чернозем в соотношении 2:1. Так можно использовать грунт для рассады, чернозем и песок – все в равных долях. Нелишним будет добавить мелкий вермикулит, чтобы семенам было проще прорастать.

– Есть множество способов подготовки семян томата: замачивание, проращивание, протравливание и многое другое. Честно говоря, заранее ничего с ними я не делаю, сразу высаживаю в землю. Хотя знаю, что многие замачивают в растворе марганцовке минут на 10. Правда, после лучше хорошенько промыть семена в чистой воде и просушить перед посадкой, – поясняет Ксения. – Ассортимент емкостей для рассады сегодня огромный. Мой выбор – кассеты, в каждую аккуратно опускаю пинцетом по два семечка. Интересно знать. Считается, что семена томатов сохраняют всхожесть на протяжении 9 лет. Правда, важны правильные условия хранения: в стеклянных банках с закрытой крышкой или бумажных конвертах, в сухом и затемненном месте. Перемешайте землю с вермикулитом После посадки нужно аккуратно присыпать семечки грунтом и слегка придавить. Затем обязательно увлажняем землю из опрыскивателя, накрываем кассеты пленкой и отправляем в теплое место. – После появления двух-трех настоящих листиков приступаю к пикировке по горшкам. Главное – заранее подготовить много места на подоконнике и килограммы грунта. Землю использую покупную, производитель не имеет особого значения. Грунт нужно заранее перемешать с вермикулитом, главная ценность которого – в способности удерживать влагу. Это особенно важно для томатов, – говорит Ксения. – Помним, что поливать нашу рассаду нужно тонкой струей. Ни в коем случае нельзя заливать растения, это может привести, например, к появлению черной ножки.

Интересно знать. Черная ножка – грибковое заболевание, которое чревато полеганием и полной гибелью сеянцев. Легкой добычей для этой напасти может стать рассада со сниженным иммунитетом. Например, та, что хранится на прохладном подоконнике или недополучает света.

Через две недели после пикировки рассаду можно подкормить комплексным удобрением. Так, во время роста томаты активно потребляют азот и фосфор. Первый – влияет на формирование большой листовой поверхности, второй – стимулирует более раннее созревание урожая. Не забывайте, что томаты – светолюбивые растения. Самое удачное для них место – окна южной стороны дома. Если же они выходят на север, то рассаде нужно обеспечить подсветку фитолампами – по 12 часов в сутки, чтобы она смогла вытянуться.

Не перерастить и не заморозить Следующий важный этап, который придется на теплый май, – высадка подросшей и окрепшей рассады в грунт. – Важно не допустить ее перерастания и вытягивания. При этом переселять в открытый грунт нужно только, когда вы уверены, что заморозки больше не вернутся, – отмечает собеседница. – Не забываем о таком процессе, как закаливание. Начинать лучше за 12–14 дней до высадки на грядку. Выносите растения на балкон: первый день хватит и часа, затем – все дольше и дольше. Перед высадкой Ксения советует добавлять в каждую лунку сухой куриный помет. Такой вариант полноценной комплексной подкормки имеет множество плюсов: быстро и легко усваивается, ускоряет созревание плодов, увеличивает урожайность, помогает растению легче переносит засуху. – Затем применяю стимулятор роста. Разновидностей таких средств множество, я отдаю предпочтение оксидату торфа – природному удобрению. Также опрыскиваю медным купоросом, – делится секретами Ксения Белоокая и уточняет, что современные сорта томатов достаточно устойчивы к различным болезням, правда, бывают исключения. – В прошлом году моим помидоркам все же пришлось столкнуться с вершинной гнилью. Заприметив несколько пораженных плодов, сразу пролила кусты раствором кальциевой селитры. Оперативно приняв меры, спасла свой урожай. Не слишком доверяю народным способом защиты растений. Считаю их малоэффективными. Ведь селекция на месте не стоит – каждый год регистрируются новые сорта, устойчивые к различным болезням. Интересно знать. Оксидат торфа – разработка белорусских ученых. Получают его путем переработки торфа. Это природное натуральное вещество совершенно безвредно для людей и животных. От него не страдают ни зеленые насаждения, ни почва.