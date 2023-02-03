Женский взгляд на политику с Анной ЛИТАШ

В Евросоюзе сейчас полным ходом идет обсуждение 10-го пакета санкций против России. Беларусь европейцы тоже не обошли вниманием. Анонсируемые ограничения могут коснуться энергетического и авиационного секторов экономики, инвестиций, экспорта нефти, угля и золота.

Против нас хотят ввести очередные санкции за «роль в конфликте на Украине», как заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. По факту западные страны по старой привычке продолжают вмешиваться в дела суверенных стран и используют свой привычный инструмент – шантаж. Не хотите следовать нашим указаниям? Не поддерживаете нас в противостоянии с Россией или Китаем? Получите санкции, цветную революцию или войну.

Все чаще сквозь лицемерные лозунги о борьбе за демократические ценности прорываются заявления об уничтожении российской и ослаблении, пока ослаблении, китайской экономик, об объединении западных союзников в войне против России. Для европейских жителей тщательно создается образ врага в лице Российской Федерации: вот кто повинен в повышении цен, инфляции, дефиците энергоносителей и других смертных грехах. И тот, кто поддерживает Россию, тоже станет врагом. Будем надеяться, что нынешние европейцы окажутся умнее своих предков, а иначе это грозит повторением событий ХХ века. И на страницах их газет снова, как в июне 41-го, появятся публикации типа: «Европа единым фронтом выступает против Москвы. Страны континента признают историческую миссию Германии». А Беларусь, как всегда, окажется в гуще событий.

Выгодна ли такая риторика самой Европе? Отнюдь. Германия тому пример. К счастью для нас, там еще есть здравомыслящие политики, которые пытаются сопротивляться разрушительной для ЕС политике, проводимой под влиянием США. Но это, судя по всему, вопрос времени.

Безусловно, и санкции, и разрыв устоявшихся торговых связей с европейскими странами оказали серьезное влияние на экономику Беларуси. Но, как говорится, не Западом единым. Есть еще Россия и другие страны ЕАЭС, Азия, Латинская Америка и, конечно, Африка. Что касается последней, закрепиться на рынках африканских стран пытаются все крупные мировые игроки. Сейчас у всех на слуху недавний визит Президента Александра Лукашенко в Зимбабве, особенно подаренный лидеру этой страны трактор и оригинальные церемонии в аэропорту. Но это лирика. Гораздо важнее подписанные документы и достигнутые договоренности о реализации проектов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Будут новые заказы для наших предприятий – будет работа для белорусов. Хорошо сработаем – будут и новые контракты. Не пропадем, несмотря на санкции.