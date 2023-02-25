В Беларуси получает распространение новый вид мошенничества: схема построена на звонках с номеров, которые внешне похожи на телефоны госорганов или финансовых учреждений. Об этом сообщили в МВД.

Граждане, не обращая внимания на посторонние символы, верят, что общаются с правоохранителями или работниками банков и после выполнения требований «должностных лиц» теряют деньги. По такой схеме мошенники убеждают собеседника назвать реквизиты платежной карты, взять кредит, перевести средства на другой счет под предлогом того, что предыдущий якобы скомпрометирован.

— Сотрудники госорганов и банков не звонят и не пишут в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не побуждают совершать какие-либо действия. Если вам поступают подобные звонки или сообщения, прекратите общение и обратитесь в милицию, — напомнил заместитель начальника ГУПК МВД Александр Рингевич.

Источник: http://gp.by

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