Некоторые продукты являются так называемой бомбой замедленного действия. Порою нам кажется, что ничего страшного не будет при их употреблении, что это никак не отразится на нашем состоянии. Однако есть ряд продуктов, которые ускоряют старение нашего организма и наносят огромный вред женскому здоровью. Об этом рассказала нутрициолог Мария Свистунова.



Первое – это алкоголь. Он содержит этиловый спирт, а продукты его распада в принципе не полезны никому. На женский же организм они влияют губительнее всего. Наибольший вред, по словам специалиста, наносится печени, нашему главному органу детоксикации. Соответственно, обостряются процессы старения и нарушается гормональный фон. Поэтому, если у вас есть любые нарушения гормонального фона, то первое, от чего стоит отказаться, – это от алкоголя.

Второй пункт – это всеми нами любимый сахар, который вредит колоссально, нарушая гормональный баланс.

«Из-за этого женщина часто может страдать от кандидоза и цистита. Я советую сахар ничем не заменять, убирайте его из своего рациона. А в качестве естественных сладких вкусов используйте овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы. Что касается сахарозаменителей, я считаю, что полезных альтернатив сахару нет. Может быть, менее вредными будут эритритол и стевия, но если говорить о женском здоровье, то, опять же, избыточное употребление стевии может нарушить гормональный фон. Поэтому увлекаться подсластителями точно не стоит», – отметила эксперт.

Третьим пунктом у нас идут молоко и молочные продукты. Как подмечает специалист, в настоящее время стало очень популярно их не любить, из своего рациона исключать.

«Что касается женского здоровья, молочные продукты, во-первых, могут вызывать непереносимость. И это не только лактоза, но и казеин – молочный белок. А это опять же может приводить к нарушениям гормонального фона. Плюс очень часто сырье – не самого лучшего качества и может дополнительно содержать гормоны, которые вкалывали животному, и тем самым менять гормональный фон не в лучшую сторону. Более того, так же, как и сахар, избыточное употребление молочных продуктов может приводить к кандидозу, циститу и акне», – поделилась нутрициолог.

Четвертое – это соевые продукты. К сое отношение до сих пор у многих специалистов неоднозначное, ведь сырье очень часто бывает генно-модифицированным.

«У японок, которые употребляют огромное количество ферментированных соевых продуктов, например тофу или соевый соус, практически нет тех неприятных симптомов, которые возникают при менопаузе. Но это не значит, что мы можем употреблять такое же количество соевых продуктов, как японки. Ведь переварить их и усвоить мы так же, как они, не сможем. Поэтому часто употреблять соевые продукты определенно не нужно», – рассказала специалист.

Пятый продукт – это дрожжи, в частности дрожжевая выпечка.

«Хотя дрожжи попадают в наш организм в активированном виде и не создают внутри нас колонии, они являются прекрасным субстратом для нашей патогенной флоры. Поэтому так же, как в случае с сахаром и молочными продуктами, могут стать причиной частого кандидоза и цистита. Если вы хотите этого избежать, постарайтесь свести к минимуму употребление дрожжевых продуктов. А если вам кажется, что дрожжей вы употребляете не так много, подумайте еще о том, что витамины группы B, которые становятся все более популярными в последнее время, очень часто делаются на основе дрожжей», – констатировала эксперт.

Ранее нутрициолог рассказала о тех продуктах, которые ускоряют процесс старения нашего организма. Сахар тогда тоже вошел в список, как и сейчас. Все потому, что этот продукт поддерживает воспалительные процессы. В свою очередь хроническое воспаление – это первый шаг на пути к старению организма. Больше информации об этом читайте в материале по ссылке.

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