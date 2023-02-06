Текст постановления Минобороны и Минздрава об уточненных требованиях к состоянию здоровья призывников занимает более 40 страниц.

Новое постановление, касающееся требований к состоянию здоровья лиц призывного возраста для службы в Вооруженных силах Беларуси, опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале.

Это объемный документ, требования к здоровью призывников изложены более чем на 40 листах. Постановление подписано министром обороны Виктором Хрениным, министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем и согласован с МВД, КГБ, Госпогранкомитетом, иными ведомствами.

Новыми требованиями уточняется норма по весу, при котором юноша считается годным к срочной службе в армии. В частности, в документе сказано, что «граждане с массой тела более 100 кг негодны к военной службе в силах специальных операций (далее – ССО) Вооруженных Сил».

Также ограниченно годными к призыву считаются лица, имеющие артериальную гипертензию I или II степени, с миопией любого глаза не тяжелее минус 8,0 дптр, также ограниченно годными к службе признаются страдающие бронхиальной астмой (если приступы не наблюдались на протяжении более чем 5 лет), а также с плоскостопием (некоторые его степени).

Уточнение по степени годности также коснулось лиц с заболеваниями эндокринной системы, расстройством питания, нарушением обмена веществ, заболеваниями нервной системы и сердечными недугами, болезнями кожи, позвоночника и других органов и систем.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января 2023 года подписал указ №19 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу». Весенний призыв будет длиться с февраля по май этого года.

Документ коснется мужчин призывного возраста, которые достигли 18 лет, у которых нет права на отсрочку, либо они утратили право на отсрочку.

В рамках осеннего призыва-2022 в армию Беларуси в октябре-ноябре было направлено порядка 10 тысяч человек, на службу в резерве – около 200 новобранцев.