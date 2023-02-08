Как рассказали sb.by в белорусском диппредставительстве, всего на консульском учете посольства состоят 418 белорусских граждан, из которых 53 проживают в провинциях, пострадавших от землетрясения:

– С утра 6 февраля и по настоящее время сотрудники посольства обзванивают белорусских граждан, состоящих на консульском учете и проживающих в первую очередь в пострадавших районах. По состоянию на 7 февраля не удалось связаться с жительницей города Антакья и ее малолетним ребенком, а также гражданкой Беларуси и двумя ее малолетними детьми в Кахраманмараше, – сообщили sb.by в белорусском диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что гражданка Беларуси, которая проживает в городе Антакья, жива. Она находится в больнице в городе Адана. Ее супруг – гражданин Турции – скончался в больнице. Местонахождение их малолетнего ребенка в настоящее время не установлено.

Связь с белоруской и ее двумя несовершеннолетними детьми, проживающими в городе Кахраманмараш, до настоящего времени не установлена. Сотрудники посольства делают все возможное, чтобы узнать ее местонахождение, в том числе проводят поисковые работы в постоянном взаимодействии с консульским департаментом МИД Турции, управлением по ликвидации чрезвычайных ситуаций Турции, а также используют возможности офисов почетных консулов Беларуси в Турции.

Источник: http://gp.by

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