О влиянии COVID-19 на заболеваемость раком журналистам рассказал директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова доктор медицинских наук Сергей Поляков, передает корреспондент БелТА.

«Пандемия повлияла на количество выявленных пациентов со злокачественными опухолями. Утверждать, что это связано с тем, что пациенты просто перестали приходить к врачам, не совсем правильно. Такая тенденция наблюдалась не только в Беларуси, а практически во всех странах во всем мире. Начиная с 2020 года, отметился незначительный рост количества выявленных пациентов, но он по итогам 2022 года не достиг еще тех цифр, которые были в 2019 году. Если в 2019 году за год у нас было выявлено где-то 54 тыс. вновь выявленных пациентов, то в 2022 году этих пациентов 50 тыс., то есть на 4 тыс. меньше. Достигнем ли мы того уровня и с чем это связано, пока сложно говорить. Я могу сказать одно, у нас не увеличилась смертность от онкологических заболеваний. Кроме того, у нас увеличилось количество пациентов, которые наблюдаются более 5 лет. Это довольно значимый показатель, говорящий о том, что мы довольно эффективно лечим. Также у нас не увеличилось количество пациентов с крайне запущенными формами заболевания. Мы приблизительно сохранили тот же уровень выявления пациентов с локальными формами, которые хорошо поддаются лечению», — рассказал Сергей Поляков.

Он отметил, что онкология — это многогранная, многоплановая система и сложно давать оценку на ближайшие год-два. Для прослеживания тенденций необходимо, как правило, лет 5-10.

Заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный добавил, что в стране за последние 10 лет число умерших от злокачественных образований было примерно одинаково и колебалось в районе 18 тыс. человек. «В 2019 году оно составило 18,8 тыс. В 2022 году от злокачественных новообразований умерло на 4 тыс. человек меньше. Я допускаю, что здесь есть небольшой недоучет, он будет скорректирован. Если бы снижение заболеваемости было связано с низким обращением, то у нас был бы сейчас резкий рост смертности. Пациенты, которые не лечились это время, обязательно бы умирали от злокачественных опухолей. У нас есть снижение, пусть эта цифра будет даже на 1 тыс. меньше по итогам уточненного анализа (он будет где-то месяца через три), идет резкое снижение смертности. Соответственно причины какие-то другие, а какие причины, мы можем сказать через 2-3 года, когда посмотрим, как будут дальше развиваться события», — проинформировал он.

Источник: http://gp.by

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