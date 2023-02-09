Опубликован состав комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Соответствующая комиссия была образована указом №25 от 6 февраля текущего года. Документ опубликован на интернет-портале Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В состав комиссии включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Председателем является генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. У него на посту руководителя комиссии два заместителя. Это Валерий Гайдукевич и Алексей Стук, которые работают на постах заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности и заместителя генерального прокурора.

В числе остальных членов комиссии:

Григорий Азаренок — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,

Сергей Алейник — министр иностранных дел,

Дмитрий Басков — заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию,

Владимир Басько — генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк»,

Елена Богдан — председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,

Александр Богданович — председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»,

Юрий Воскресенский — директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»,

Вадим Гигин — председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»,

Александра Гончарова — председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»,

Дмитрий Гора — председатель Следственного комитета,

Василий Гурский — главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси,

Олег Дьяченко — член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»,

Наталья Карчевская — ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,

Иван Кубраков — министр внутренних дел,

Анатолий Лаппо — председатель Государственного пограничного комитета,

Марина Ленчевская — депутат Палаты представителей Национального собрания,

Александр Маркевич — заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности,

Марат Марков — председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»,

Игорь Маршалов — заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований,

Андрей Муковозчик — политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»,

Евгений Пустовой — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,

Иван Тертель — председатель Комитета государственной безопасности,

Анна Харута — заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»,

Алексей Шваков — председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,

Ольга Шпилевская — председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»,

Иван Эйсмонт — председатель Национальной государственной телерадиокомпании.

Как сообщалось БЕЛТА, в комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

Соответствующие обращения могут быть направлены гражданами в срок до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.

При этом данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг.

По результатам рассмотрения обращений граждане будут уведомляться о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством. Данные решения будут приниматься комиссией путем открытого голосования большинством голосов и оформляться протоколами.

После этого граждане обязаны прибыть в страну не позднее трех месяцев с даты направления комиссией соответствующего уведомления. При несоблюдении данного требования решение комиссии утрачивает силу.

Одновременно указом предусматривается гарантия о том, что принятие любых процессуальных решений в отношении прибывших граждан возможно исключительно с согласия генерального прокурора либо лица, исполняющего его обязанности.

Указ содержит четкий перечень того, что должны содержать обращения. Они должны быть изложены на русском или белорусском языке и содержать наименование комиссии, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, адрес его места жительства (места пребывания), дату последнего выезда за пределы Республики Беларусь, а также сведения о последнем месте работы (учебы) в Республике Беларусь.

В обращении также необходимо будет изложить информацию о причинах, по которым гражданин покинул территорию Беларуси; об обстоятельствах, в связи с которыми, как полагает гражданин, его могут привлечь к административной и (или) уголовной ответственности; о желании вернуться в Республику Беларусь и готовности после возвращения соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законы и иные нормативные правовые акты, уважать государственные символы и национальные традиции Республики Беларусь, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг.

При совершении правонарушения гражданин также сообщает о чистосердечном раскаянии в содеянном, готовности принести публичные извинения и возместить причиненный ущерб (вред).

В случае с письменными обращениями гражданину необходимо будет поставить личную подпись.

К обращению должны быть приложены копия документа, удостоверяющего личность гражданина, иные документы, которые, по мнению гражданина, имеют значение для рассмотрения данного вопроса комиссией, включая личные поручительства. Поручителями могут быть дееспособные совершеннолетние лица, общественные организации, политические партии, государственные служащие, трудовые коллективы, иные объединения граждан, юридические лица. Количество поручителей не ограничивается.

Обращения рассматриваются комиссией по существу в срок не позднее двух месяцев со дня их поступления. При необходимости председатель комиссии вправе продлить этот срок до трех месяцев.

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