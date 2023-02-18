Как планировать маршрут по стране, чтобы поездка удалась?

В стране развивают внутренний туризм: для удобства путешественников опубликован специальный календарь. Появилось и новое приложение «Gomel Travel». Сейчас в телефоне можно выбрать маршрут, найти и связаться с экскурсоводом — о запуске приложения рассказал начальник сектора туризма управления спорта и туризма облисполкома Игорь Назарчук во время пресс-конференции в Доме прессы, посвященной новому туристическому сезону.

— Мы подошли к разработке с точки зрения туриста. Задались вопросом, что ему нужно, чтобы посетить нашу область? Провели небольшое исследование. В настоящий момент в «Gomel Travel» легко строить маршруты, посещать интересные объекты, которые указаны в приложении. Есть и обратная связь. Можно написать нам или самим добавить интересное место. Сейчас в «Gomel Travel» есть два языка: русский и английский. В планах добавить белорусский, — отметил Игорь Назарчук.

Также на пресс-конференции посоветовали при составлении маршрута отталкиваться от календаря уникальных событий. Это разнообразит путешествие. Например, 26 февраля в Лельчицком районе пройдет обряд «Чырачка», который включен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Он проводится в агрогородке Тонеж в последний день масленичной недели и является отличительной этнической чертой местных жителей. Название обряд получил от мелких уточек – «чирок», «чирочек» – которые приносят весну на своих крыльях. Печенье в форме этих птичек участники обряда раздают тем, кого встречают по пути. Также все вместе идут на Черничевы горы, самое высокое место в окрестностях, где раскладывают костер и сжигают на нем куклу-«зиму», зовут песнями весну и «чырачку-птушачку». Там же водят хороводы, угощают обрядовыми блюдами, качаются с горы, а на самом высоком дереве закрепляют украшенную елочку — символ весны.

Календарь событий, которые пройдут в разных уголках страны, опубликован на сайте национального агентства по туризму belarustourism.by.

Источник: http://gp.by

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